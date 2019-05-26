У Перу стався потужний землетрус

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Загрози цунамі для регіону поки оголошено не було

На півночі Перу стався землетрус магнітудою 8 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Як наголошується, загрози цунамі для регіону поки оголошено не було.



Підземні поштовхи, як зазначається в повідомленні USGS, зафіксували в 7:41 за часу UTC (10:41 - київський час). Епіцентр землетрусу розташовувався в 80 км на південний схід від району Лагунас, приблизно в 190 км на схід від міста Мойобамба. Вогнище залягало на глибині 115 км.



Інших деталей про подію в геологічній службі поки не повідомляють. Інформації про постраждалих або руйнування в результаті події поки також немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 14 травня біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,5. Повідомлялося про загрозу виникнення цунамі. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 45 км на північний схід від міста Кокопо. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км.

Крім того, в ніч на 25 травня на індонезійському острові Балі відбулося виверження вулкана Агунг. Виверження тривало близько п'яти хвилин. Потік лави поширився на відстань близько 3 км від кратера вулкана. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були вкриті вулканічним попелом.