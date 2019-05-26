Землетрус в Перу призвів до руйнувань

Фото: землетрус в Перу (twitter.com/geovanniacate)

У результаті землетрусу в Перу було зруйновано понад 15 будинків в регіонах Сан-Мартін і Лорето

На півночі Перу в результаті землетрусу було зруйновано понад 15 будівель, також повідомляється про постраждалих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Національного центру з надзвичайних ситуацій країни (COEN).

Як повідомляється, землетрус відчувався в більшості міст Перу. Багато будинків в регіонах Сан-Мартін і Лорето зруйновані, а пацієнтів однієї з лікарень евакуювали. У деяких містах порушено електропостачання.

Як зазначили в Національному центрі з НС, в результаті землетрусу постраждали люди, але їх кількість на даний момент уточнюється.

Нагадаємо, вранці 26 травня на півночі Перу стався землетрус магнітудою 8 балів. Епіцентр землетрусу розташовувався в 80 км на південний схід від району Лагунас, приблизно в 190 км на схід від міста Мойобамба. Вогнище залягало на глибині 115 км.

Primeras Imágenes de los daños que dejo el Fuerte Terremoto M8.0 en el Perú, fotografías de Yurimaguas.



@geovanniacate pic.twitter.com/I20nAIlUuz — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 травня 2019 р.

Calle Próspero (Iquitos) Casona de Cable Iquitos. pic.twitter.com/F2yQTemZY4 — Geovanni Acate (@geovanniacate) 26 травня 2019 р.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Японії в південно-східній частині острова Кюсю стався землетрус магнітудою 6,3, що могло призвести до цунамі. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 20 км в районі префектури Міядзакі. Через деякий час попередження про цунамі було знято, оскільки загроза минула.

Крім того, у лютому 2019 року в результаті землетрусу магнітудою 5,7 на північному японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше три людини. Понад 70 житлових будинків тоді залишилися без водопостачання. Також в регіоні частково було припинено залізничне сполучення.