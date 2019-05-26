Землетрус в Перу призвів до руйнувань

У результаті землетрусу в Перу було зруйновано понад 15 будинків в регіонах Сан-Мартін і Лорето
На півночі Перу в результаті землетрусу було зруйновано понад 15 будівель, також повідомляється про постраждалих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Національного центру з надзвичайних ситуацій країни (COEN).
Як повідомляється, землетрус відчувався в більшості міст Перу. Багато будинків в регіонах Сан-Мартін і Лорето зруйновані, а пацієнтів однієї з лікарень евакуювали. У деяких містах порушено електропостачання.
Як зазначили в Національному центрі з НС, в результаті землетрусу постраждали люди, але їх кількість на даний момент уточнюється.
Нагадаємо, вранці 26 травня на півночі Перу стався землетрус магнітудою 8 балів. Епіцентр землетрусу розташовувався в 80 км на південний схід від району Лагунас, приблизно в 190 км на схід від міста Мойобамба. Вогнище залягало на глибині 115 км.
Primeras Imágenes de los daños que dejo el Fuerte Terremoto M8.0 en el Perú, fotografías de Yurimaguas.— Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 травня 2019 р.
@geovanniacate pic.twitter.com/I20nAIlUuz
Calle Próspero (Iquitos) Casona de Cable Iquitos. pic.twitter.com/F2yQTemZY4— Geovanni Acate (@geovanniacate) 26 травня 2019 р.
Раніше РБК-Україна повідомляло, в Японії в південно-східній частині острова Кюсю стався землетрус магнітудою 6,3, що могло призвести до цунамі. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 20 км в районі префектури Міядзакі. Через деякий час попередження про цунамі було знято, оскільки загроза минула.
Крім того, у лютому 2019 року в результаті землетрусу магнітудою 5,7 на північному японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше три людини. Понад 70 житлових будинків тоді залишилися без водопостачання. Також в регіоні частково було припинено залізничне сполучення.