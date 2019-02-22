Через землетрус в Японії постраждали 3 людини

Фото: землетрус (statik4.msc-csem,org)

74 житлових будинки залишаються без водопостачання

Принаймні три людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався в четвер на північному японському острові Хоккайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Відзначається, що характер травм у потерпілих незначний. Близько 74 житлових будинків в даний час залишаються без водопостачання. У регіоні частково припинено залізничне сполучення.

Землетрус магнітудою 5,7 стався в четвер на острові Хоккайдо. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в східній частині острова в районі округу Ібурі, а осередок залягав на глибині близько 30 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 146 кілометрах від міста Сурігао на острові Мінданао.

29 грудня на Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,2. В результаті події загинуло 85 осіб.