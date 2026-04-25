ua en ru
Сб, 25 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Деньги

Первую "местную" раннюю капусту продают в Украине позже, чем в прошлом году: бьют ли цены по кошельку

07:35 25.04.2026 Сб
3 мин
Украинский овощ уже начал "сбивать" стоимость импортной капусты нового урожая
aimg Ирина Костенко
Первую "местную" раннюю капусту продают в Украине позже, чем в прошлом году: бьют ли цены по кошельку Молодая капуста - прекрасная "база" для настоящих весенних блюд (фото иллюстративное: Getty Images)

Молодая капуста от украинских фермеров наконец-то добралась до прилавков. Но не "кусаются" ли сегодня цены на нее - могут знать не все.

Подробнее о нынешней стоимости ранней капусты в Украине, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Цены в Киеве бьют рекорды: какие товары подорожали за месяц более чем на 15% и что с продуктами

Почему сезон ранней украинской капусты стартовал позже

Согласно информации аналитиков проекта EastFruit (по состоянию на 24 апреля 2026 года), в продажу в Украине уже поступили первые партии ранней капусты местного производства.

Уточняется, что на украинском рынке появились пока незначительные партии молодой белокочанной капусты.

Сообщается также, что в текущем году сезон продажи ранней капусты из местных хозяйств "начался примерно на две недели позже, чем в прошлом году".

Причиной такой задержки называют достаточно холодную и затяжную весну.

Какова стоимость украинской и импортной капусты нового урожая

По данным экспертов EastFruit, сейчас местная белокочанная капуста урожая 2026 года поступает в продажу по ценам около 30-38 гривен за килограмм.

"Что в среднем на 39% дешевле, чем первые партии этой продукции в аналогичный период прошлого года", - сообщили украинцам.

Отмечается также, что на украинском рынке присутствует и импортная ранняя капуста - производства Северной Македонии.

Причем цены на импортную капусту нового урожая "начали стремительно снижаться в связи с поступлением на рынок первых партий продукции местного производства".

"Сейчас капуста производства Северной Македонии предлагается в среднем по 40 гривен за килограмм", - рассказали в EastFruit.

Что с ценами на раннюю капусту в разных супермаркетах

Согласно данным портала "Минфин" (по состоянию на 24 апреля 2026 года) средняя стоимость молодой капусты в магазинах Украины составляет около 67,70 гривен за килограмм.

При этом в сети продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет" за килограмм ранней капусты заплатить придется почти 64 гривны (точная цена - 63,95 грн/кг).

Ранняя капуста в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)

В сети продовольственных супермаркетов "Сильпо" молодую капусту можно приобрести (со скидкой) за 65 гривен за килограмм (точная цена - 64,90 грн/кг).

Молодая капуста в "Сильпо" (скриншот: silpo.ua)

Между тем в сети супермаркетов VARUS за килограмм молодой капусты отдать придется фактически 70 гривен (точная цена - 69,90 грн/кг).

Молодая капуста в VARUS (скриншот: varus.ua)

Итак, как видим, цены на раннюю (или молодую) капусту в Украине могут сегодня отличаться и зависят от конкретной торговой сети - того или иного продуктового супермаркета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украину ожидают два скачка цен на продукты.

Кроме того, мы объясняли, что будет с ценами на редис уже в ближайшее время.

Читайте также, когда упадут цены на молодой картофель и откуда в Украину везут первую клубнику.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Капуста Сад и огород Супермаркеты Цены Фермеры Магазины Теплица Цены в Украине
Новости
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским