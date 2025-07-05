Конкурент республиканцев: Илон Маск создал собственную политическую партию
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск объявил о создании собственной политической партии, которая станет оппозиционной к Республиканской партии действующего президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Маск в соцсети Х.
В пятницу, 4 июля, бизнесмен провел онлайн опрос на своей странице о необходимости создания собственной политсилы под названием "Американская партия".
"День независимости - идеальное время, чтобы спросить себя, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые бы сказали, однопартийной) системы!", - написал Маск в сообщении, имея в виду Республиканскую партию.
По результатам опроса, 65,4% поддержали создание такой партии, против высказались 34,6% пользователей.
День независимости - идеальное время, чтобы спросить, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы однопартийной) системы!- Elon Musk (@elonmusk) 4 июля 2025 года
Стоит ли нам создать партию "Америка"?
Позже Маск прокомментировал итоги голосования.
"С перевесом 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда речь идет о банкротстве нашей страны из-за расточительства и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам свободу", - написал бизнесмен.
В соотношении 2 к 1, вы хотите новую политическую партию и вы ее получите!- Элон Маск (@elonmusk) 5 июля 2025 г.
Когда дело доходит до банкротства нашей страны с расточительством & воровством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии.
Сегодня создается партия "Америка", чтобы вернуть вам свободу. https://t.co/9K8AD04QQN
Конфликт Маска с Трампом
В июне Илон Маск резко высказывался против законопроекта президента США Дональда Трампа по налоговой и бюджетной политике, назвав его формой "долгового рабства". По его убеждению, этот документ усилит рост государственного долга США.
Несмотря на это, на днях обе палаты Конгресса приняли документ после настойчивых контактов Белого дома с республиканцами.
4 июля Трамп подписал документ во время публичной церемонии по случаю Дня независимости.
В начале июня Маск осудил инициативу Трампа, назвав ее "отвратительной", обвинил его в неблагодарности и подчеркнул, что без его финансовой поддержки, политик не выиграл бы выборы. В ответ Трамп назвал бизнесмена "сумасшедшим".
В ответ на эскалацию конфликта Трамп публично заявил, что одним из самых эффективных шагов по уменьшению государственных расходов было бы прекращение сотрудничества правительства с компаниями Маска.
После эмоционального обмена обвинениями, 11 июня Маск несколько смягчил позицию и признал, что "переборщил" с критикой президента. А на следующий день предприниматель снизил градус публичных заявлений после серии разговоров с представителями высшего руководства.
Однако в начале июля Маск снова начал критиковать Трампа и его команду.
В частности, бизнесмен анонсировал создание политической партии в случае принятия бюджетного законопроекта.
В ответ президент пригрозил бизнесмену депортацией домой в Южную Африку.
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