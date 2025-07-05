Конкурент республиканцев: Илон Маск создал собственную политическую партию

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск объявил о создании собственной политической партии, которая станет оппозиционной к Республиканской партии действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Маск в соцсети Х.

В пятницу, 4 июля, бизнесмен провел онлайн опрос на своей странице о необходимости создания собственной политсилы под названием "Американская партия".

"День независимости - идеальное время, чтобы спросить себя, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые бы сказали, однопартийной) системы!", - написал Маск в сообщении, имея в виду Республиканскую партию.

По результатам опроса, 65,4% поддержали создание такой партии, против высказались 34,6% пользователей.

День независимости - идеальное время, чтобы спросить, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы однопартийной) системы!



Стоит ли нам создать партию "Америка"? - Elon Musk (@elonmusk) 4 июля 2025 года

Позже Маск прокомментировал итоги голосования.

"С перевесом 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда речь идет о банкротстве нашей страны из-за расточительства и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам свободу", - написал бизнесмен.