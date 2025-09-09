Первый святой-миллениал: Ватикан канонизировал Карло Акутиса

Католическая Церковь канонизировала 15-летнего итальянского подростка Карло Акутиса , который умер от лейкемии в 2006 году. Он стал первым святым-миллениалом.

Канонизация нового святого

Путь Акутиса к святости был чрезвычайно быстрым: он был беатифицирован (причислен к почившим праведникам) в 2020 году после первого чуда - исцеления бразильского мальчика с врожденным дефектом, мешавшим ему нормально питаться.

Второе чудо произошло в Коста-Рике: девушка, получившая серьезную травму головы, выздоровела после молитвы к Акутису.

Тело Акутиса положили в восковой саркофаг в церкви Санта-Мария-Маджоре в Ассизи, а фрагмент сердца выставляют как реликвию в храмах по всему миру. Ежедневно к могиле приходят сотни молодых людей.

Акутис стал символом того, что святость возможна для каждого, а его пример вдохновляет поколения зумеров верить, что вера и современные технологии могут гармонично сочетаться.

Канонизация Акутиса состоялась вместе с беатификацией Пьера Джорджо Фрасатти, который умер в 1925 году в возрасте 24 лет. Церемония стала первой, проведенной Папой Львом XIV, первым американским понтификом, и собрала тысячи молодых людей на площади Святого Петра в Ватикане.

Что известно о Карло Акутисе

Акутис родился в Лондоне, но большую часть жизни провел в Милане. Его мать, Антония Сальцано, рассказывает, что у сына было "нормальное" детство: любил спорт, имел чувство юмора и снимал забавные видео с котами и собаками. В то же время он отличался сильным чувством веры, помогал бездомным, поддерживал одноклассников, которых травили, и заботился о тех, чьи родители развелись.

Карло стал известным благодаря своей цифровой деятельности: он использовал интернет для распространения католической веры, а также показывал, как молодые люди могут жить верно и активно в современном мире.

Карло создал веб-сайт, где документировал сообщения о чудесах, и благодаря этому получил прозвище "Божий инфлюенсер". Его образ - в джинсах, футболке и кроссовках - кардинально отличается от традиционных представлений о святых, что сделало его популярным среди молодежи.