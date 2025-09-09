ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Первый святой-миллениал: Ватикан канонизировал Карло Акутиса

Вторник 09 сентября 2025 14:28
UA EN RU
Первый святой-миллениал: Ватикан канонизировал Карло Акутиса Карло Акутис стал первым святым-миллениалом (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Католическая Церковь канонизировала 15-летнего итальянского подростка Карло Акутиса, который умер от лейкемии в 2006 году. Он стал первым святым-миллениалом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Канонизация нового святого

Путь Акутиса к святости был чрезвычайно быстрым: он был беатифицирован (причислен к почившим праведникам) в 2020 году после первого чуда - исцеления бразильского мальчика с врожденным дефектом, мешавшим ему нормально питаться.

Второе чудо произошло в Коста-Рике: девушка, получившая серьезную травму головы, выздоровела после молитвы к Акутису.

Тело Акутиса положили в восковой саркофаг в церкви Санта-Мария-Маджоре в Ассизи, а фрагмент сердца выставляют как реликвию в храмах по всему миру. Ежедневно к могиле приходят сотни молодых людей.

Акутис стал символом того, что святость возможна для каждого, а его пример вдохновляет поколения зумеров верить, что вера и современные технологии могут гармонично сочетаться.

Канонизация Акутиса состоялась вместе с беатификацией Пьера Джорджо Фрасатти, который умер в 1925 году в возрасте 24 лет. Церемония стала первой, проведенной Папой Львом XIV, первым американским понтификом, и собрала тысячи молодых людей на площади Святого Петра в Ватикане.

Что известно о Карло Акутисе

Акутис родился в Лондоне, но большую часть жизни провел в Милане. Его мать, Антония Сальцано, рассказывает, что у сына было "нормальное" детство: любил спорт, имел чувство юмора и снимал забавные видео с котами и собаками. В то же время он отличался сильным чувством веры, помогал бездомным, поддерживал одноклассников, которых травили, и заботился о тех, чьи родители развелись.

Карло стал известным благодаря своей цифровой деятельности: он использовал интернет для распространения католической веры, а также показывал, как молодые люди могут жить верно и активно в современном мире.

Карло создал веб-сайт, где документировал сообщения о чудесах, и благодаря этому получил прозвище "Божий инфлюенсер". Его образ - в джинсах, футболке и кроссовках - кардинально отличается от традиционных представлений о святых, что сделало его популярным среди молодежи.

Ранее мы писали о том, что ПЦУ канонизировала священника, который жил в Киеве 400 лет назад - святым признали настоятеля Лавры Елисея Плетенецкого.

Недавно мы также делились церковным календарем ПЦУ на сентябрь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ватикан Папа Римский Лев XIV
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины