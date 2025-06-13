Первый святой-миллениал: церковь официально объявила дату канонизации подростка Карло Акутиса
Канонизация первого католического святого из поколения миллениалов Карло Акутиса состоится 7 сентября. Об этом 13 июня объявил Папа Римский Лев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Канонизация Карла Акутиса
Карло Акутис был итальянцем британского происхождения. Парень умер в 15-летнем возрасте от лейкемии в 2006 году. Сначала его должны были провозгласить святым 27 апреля, но процесс был приостановлен из-за смерти Папы Франциска.
Лев объявил новую дату во время встречи с кардиналами для обсуждения вопросов канонизации в пятницу. Папа не указал, где состоится церемония, но канонизацию обычно проводят на площади Святого Петра. Вероятно, на событие прибудут десятки тысяч людей.
Добавим, что во время церемонии 7 сентября Папа Лев также объявит святым Пьера Джорджо Фрассати - молодого итальянца, который посвятил себя помощи бедным и умер от полиомиелита в 1920-х годах.
Первый святой из поколения миллениалов
Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году, но потом вместе с родителями-итальянцами переехал в Милан. Еще с детства он проявлял глубокую веру и сострадание: в три года захотел посещать церковь, а свои карманные деньги отдавал на нужды бедных.
Карло поддерживал одноклассников в сложных ситуациях, помогал детям с инвалидностью и всегда был неравнодушным к чужой боли. Он также был компьютерным вундеркиндом - еще в начальной школе научился программировать. Потом начал создавать сайты для католических организаций и собрал онлайн-архив чудес со всего мира, популяризируя веру через интернет.
"Карло был обычным ребенком, как другие. Он играл, имел друзей и ходил в школу. Но его чрезвычайной чертой было то, что он открыл двери своего сердца Иисусу и поставил Иисуса на первое место в своей жизни", - рассказала мать парня Антония Сальцано.
Причисление к святым
Канонизация означает, что церковь официально признает человека святым и убеждена, что он находится на небесах рядом с Богом.
Решение о канонизации принимает специальный ватиканский департамент, который изучает жизнь кандидата на святость. Важно подтвердить, что этот человек жил праведно, а также - обычно - проверить по меньшей мере два чуда, которые произошли под его покровительством после смерти.
Акутису приписывают исцеление 4-летнего бразильского мальчика с серьезной мальформацией поджелудочной железы и 21-летней коста-риканской женщины, которая была на грани смерти после велосипедной аварии. Родители обоих лиц молились к Акутису о помощи, сообщили церковные власти.
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