ПЦУ канонизировала священника, который жил в Киеве 400 лет назад

Вчера во время богослужения в главном храме Киево-Печерской лавры у верующих был особый повод. Священный Синод Православной церкви Украины принял решение канонизировать бывшего настоятеля Лавры Елисея Плетенецкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook предстоятеля Православной церкви Украины Митрополита Епифания.

Этот духовный подвижник, возглавлявший монастырь в сложный период на рубеже 16–17 веков, теперь будет почитаться как святой Киевской епархии.

Елисей Плетенецкий обладал знатным титулом в мирской жизни,но выбрал путь монашества, полностью посвятив себя служению Господу. Он был известен своей преданностью Православной Церкви, основал Печерскую типографию и стал одним из создателей Киевской Братской школы, что значительно способствовало духовному развитию Украины.

Благодаря его усилиям традиция Лавры была обогащена обязательными проповедями во время богослужений, что еще больше оживило духовную жизнь монастыря.

Церковь продолжает прославлять украинских святых

Эта канонизация продолжает традицию признания украинских подвижников, среди которых уже есть Киевские митрополиты, такие как Пётр Могила и Иов Борецький, а также благоверные князья Ярослав Мудрый и Константин Острожский. На страницах церковной истории остаются незабвенные фигуры, такие как гетман Пётр Сагайдачный и праведный кошевой атаман Пётр Калнишевский.

Церковь также прославила подвижников благочестия Иова и Феодосия Маниявских, а также Меркурия Черниговского. Недавно была канонизирована основательница Киевской Братской школы Елизавета Гулевич.

"Как и каждая Поместная Церковь, наша Украинская Церковь в течение всех периодов своей истории рождала святых. В силу внешних обстоятельств и чужеземного владычества не все из них были достойно почитаемы в прошлом.Но сейчас, когда мы освободились от клейма “русского мира”, который настойчиво прививал мысль, что святость исходит лишь из Московии или возможна только в связи с ней, мы возвращаем заслуженную славу нашим подвижникам и праведникам. Чтобы, глядя на их жизнь и подвиги, новые поколения Украинской Церкви укреплялись в исполнении Божьих заповедей и достигали спасения и святости", - отметил Митрополит Епифаний.

Видео: Православная Церковь Украины (https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Недавно исполнилось 400 лет со дня смерти Елисея, и его канонизация стала частью более широкого почитания украинских подвижников. Это прославление продолжает череду канонизаций выдающихся деятелей украинского православия, которые внесли значительный вклад в сохранение национального духовного наследия.