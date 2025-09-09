ua en ru
Перший святий-міленіал: Ватикан канонізував Карло Акутіса

Вівторок 09 вересня 2025 14:28
UA EN RU
Перший святий-міленіал: Ватикан канонізував Карло Акутіса Карло Акутіс став першим святим-міленіалом (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Католицька Церква канонізувала 15-річного італійського підлітка Карло Акутіса, який помер від лейкемії у 2006 році. Він став першим святим-міленіалом.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на CNN.

Канонізація нового святого

Шлях Акутіса до святості був надзвичайно швидким: він був беатифікований (зарахований до спочилих праведників) у 2020 році після першого дива - зцілення бразильського хлопчика з вродженим дефектом, що заважав йому нормально харчуватися.

Друге диво сталося в Коста-Риці: дівчина, яка отримала серйозну травму голови, одужала після молитви до Акутіса.

Тіло Акутіса поклали у восковий саркофаг у церкві Санта-Марія-Маджоре в Ассізі, а фрагмент серця виставляють як реліквію у храмах по всьому світу. Щодня до могили приходять сотні молодих людей.

Акутіс став символом того, що святість можлива для кожного, а його приклад надихає покоління зумерів вірити, що віра та сучасні технології можуть гармонійно поєднуватися.

Канонізація Акутіса відбулася разом із беатифікацією П’єра Джорджо Фрасатті, який помер у 1925 році у віці 24 років. Церемонія стала першою, проведеною Папою Левом XIV, першим американським понтифіком, і зібрала тисячі молодих людей на площі Святого Петра у Ватикані.

Що відомо про Карло Акутіса

Акутіс народився в Лондоні, але більшість життя провів у Мілані. Його мати, Антонія Сальцано, розповідає, що син мав "нормальне" дитинство: любив спорт, мав почуття гумору та знімав кумедні відео з котами й собаками. Водночас він відзначався сильним почуттям віри, допомагав бездомним, підтримував однокласників, яких цькували, і піклувався про тих, чиї батьки розлучилися.

Карло став відомим завдяки своїй цифровій діяльності: він використовував інтернет для поширення католицької віри, а також показував, як молоді люди можуть жити вірно та активно у сучасному світі.

Карло створив веб-сайт, де документував повідомлення про чудеса, і завдяки цьому отримав прізвисько "Божий інфлюенсер". Його образ - у джинсах, футболці та кросівках - кардинально відрізняється від традиційних уявлень про святих, що зробило його популярним серед молоді.

Раніше ми писали про те, що ПЦУ канонізувала священника, який жив у Києві 400 років тому - святим визнали настоятеля Лаври Єлисея Плетенецького.

Нещодавно ми також ділилися церковним календарем ПЦУ на вересень.

