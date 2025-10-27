Первый уровень опасности: когда Карпаты накроет непогода и что советуют спасатели

Почему погода в Карпатах будет опасной

Согласно информации экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 28-30 октября в Карпатах ожидаются опасные метеорологические явления.

Речь идет о сильных порывах ветра - скоростью до 17-22 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковском областном центре по гидрометеорологии сообщили тем временем, что на погоду Прикарпатья в течение текущей недели будет влиять циклон.

Так, в течение вторника, 28 октября по области ожидается небольшой дождь, в горах - с мокрым снегом.

В среду, 29 октября, ночью - небольшой дождь (в горах - с мокрым снегом), днем - без осадков.

В течение четверга (30 октября) и пятницы (31 октября) погода ожидается без осадков.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем - местами порывы 15-20 м/с", - добавили в облцентре по гидрометеорологии.

При этом температура воздуха ночью в Ивано-Франковской области прогнозируется около 1-6°C с последующим повышением до 3-8°C.

Днем столбики термометров в течение недели могут подняться от 7-12°C до 20°C.

Наконец на высокогорье температура воздуха ожидается:

ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (с последующим потеплением до 1-6°C);

днем - от 5 до 10 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в регионе (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Что советуют жителям гор и туристам спасатели

Несколько позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, учитывая предупреждение УкрГМЦ, посоветовали гражданам быть осторожными и беречь себя.

Для того чтобы избежать опасных ситуаций во время пребывания в горах, людям советуют:

избегать выхода на высокогорье;

соблюдать правила безопасности;

следить за прогнозом погоды.

Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)