Перший рівень небезпеки: коли Карпати накриє негода й що радять рятувальники

Синоптики попередили мешканців Карпат і туристів, які планують похід у гори, про небезпечну погоду найближчими днями. Тим часом рятувальники порадили, як не ризикувати життям під час негоди.
Докладніше про негоду в горах і поради рятувальників, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією експертів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 28-30 жовтня у Карпатах очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Йдеться про сильні пориви вітру - швидкістю до 17-22 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
В Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології повідомили тим часом, що на погоду Прикарпаття впродовж поточного тижня буде впливати циклон.
Так, впродовж вівторка, 28 жовтня по області очікується невеликий дощ, у горах - з мокрим снігом.
У середу, 29 жовтня, вночі - невеликий дощ (в горах - із мокрим снігом), вдень - без опадів.
Впродовж четверга (30 жовтня) та п'ятниці (31 жовтня) погода очікується без опадів.
"Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вдень - місцями пориви 15-20 м/с", - додали в облцентрі з гідрометеорології.
При цьому температура повітря вночі в Івано-Франківській області прогнозується близько 1-6°C із подальшим підвищенням до 3-8°C.
Вдень стовпчики термометрів впродовж тижня можуть піднятись від 7-12°C до 20°C.
Насамкінець на високогір'ї температура повітря очікується:
Дещо згодом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, з огляду на попередження УкрГМЦ, порадили громадянам бути обережними та берегти себе.
Для того, щоб уникнути небезпечних ситуацій під час перебування в горах, людям радять:
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікації прес-служб УкрГМЦ, Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології та ДСНС України у Facebook.