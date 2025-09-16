Первый уровень опасности: какие области Украины в ближайшее время "накроют" грозы

В каких областях Украины ждать непогоды

Согласно прогнозу УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - грозы - могут "накрыть" некоторые области Украины уже в ближайшее время и с удержанием до конца суток, 16 сентября.

Особенно внимательными к погодным условиям стоит быть жителям:

Волынской области;

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

В каких областях Украины прогнозируют грозы (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы:

энергетических предприятий;

строительных предприятий;

коммунальных предприятий.

Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой погоды в Украине ждать в ближайшие дни

Несколько ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие несколько суток будет происходить смена погоды.

В течение среды (17 сентября) и четверга (18 сентября) в Украине пройдут умеренные, а местами - и значительные дожди. На юге - местами с грозами.

Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью 8-14°C (в южной части - до 16°C);

днем 21-27°C.

При этом снижение температуры до 16-22°C ожидается: