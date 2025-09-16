Первый уровень опасности: какие области Украины в ближайшее время "накроют" грозы

Синоптики предупредили жителей и гостей ряда областей Украины об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время. Речь идет о грозах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - грозы - могут "накрыть" некоторые области Украины уже в ближайшее время и с удержанием до конца суток, 16 сентября.
Особенно внимательными к погодным условиям стоит быть жителям:
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы:
Несколько ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие несколько суток будет происходить смена погоды.
В течение среды (17 сентября) и четверга (18 сентября) в Украине пройдут умеренные, а местами - и значительные дожди. На юге - местами с грозами.
Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
При этом снижение температуры до 16-22°C ожидается:
Напомним, ранее мы рассказывали, что экстремальная жара нанесла экономике Европы ущерб на 40 млрд евро.
Кроме того, мы объясняли, почему (по словам синоптиков) в Украине - до сих пор лето и когда наступит метеорологическая осень.
Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.