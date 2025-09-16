UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Перший рівень небезпеки: які області України найближчим часом "накриють" грози

Українців попередили про грози у деяких областях України (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попередили мешканців і гостей низки областей України про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом. Йдеться про грози.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В яких областях України чекати негоди

Згідно з прогнозом УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - грози - можуть "накрити" деякі області України вже найближчим часом і з утриманням до кінця доби, 16 вересня.

Особливо уважними до погодних умов варто бути мешканцям:

  • Волинської області;
  • Львівської області;
  • Івано-Франківської області;
  • Тернопільської області;
  • Чернівецької області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

В яких областях України прогнозують грози (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи:

  • енергетичних підприємств;
  • будівельних підприємств;
  • комунальних підприємств.

Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якої погоди в Україні чекати найближчими днями

Дещо раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що в найближчі кілька діб відбуватиметься зміна погоди.

Впродовж середи (17 вересня) й четверга (18 вересня) в Україні пройдуть помірні, а місцями - й значні дощі. На півдні - подекуди з грозами.

Вітер очікується південно-західний, із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 8-14°C (у південній частині - до 16°C);
  • вдень 21-27°C.

При цьому зниження температури до 16-22°C очікується:

  • сьогодні (16 вересня) - у західних областях;
  • 17 вересня - у західних, у Вінницькій і більшості північних областей;
  • 18 вересня - по Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що екстремальна спека завдала економіці Європи збитків на 40 млрд євро.

Крім того, ми пояснювали, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

