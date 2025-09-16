Перший рівень небезпеки: які області України найближчим часом "накриють" грози

В яких областях України чекати негоди

Згідно з прогнозом УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - грози - можуть "накрити" деякі області України вже найближчим часом і з утриманням до кінця доби, 16 вересня.

Особливо уважними до погодних умов варто бути мешканцям:

Волинської області;

Львівської області;

Івано-Франківської області;

Тернопільської області;

Чернівецької області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

В яких областях України прогнозують грози (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи:

енергетичних підприємств;

будівельних підприємств;

комунальних підприємств.

Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якої погоди в Україні чекати найближчими днями

Дещо раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що в найближчі кілька діб відбуватиметься зміна погоди.

Впродовж середи (17 вересня) й четверга (18 вересня) в Україні пройдуть помірні, а місцями - й значні дощі. На півдні - подекуди з грозами.

Вітер очікується південно-західний, із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі 8-14°C (у південній частині - до 16°C);

вдень 21-27°C.

При цьому зниження температури до 16-22°C очікується: