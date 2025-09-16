Перший рівень небезпеки: які області України найближчим часом "накриють" грози

Синоптики попередили мешканців і гостей низки областей України про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом. Йдеться про грози.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - грози - можуть "накрити" деякі області України вже найближчим часом і з утриманням до кінця доби, 16 вересня.
Особливо уважними до погодних умов варто бути мешканцям:
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи:
Дещо раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що в найближчі кілька діб відбуватиметься зміна погоди.
Впродовж середи (17 вересня) й четверга (18 вересня) в Україні пройдуть помірні, а місцями - й значні дощі. На півдні - подекуди з грозами.
Вітер очікується південно-західний, із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
При цьому зниження температури до 16-22°C очікується:
