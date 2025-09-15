ua en ru
Экстремальная жара нанесла экономике Европу ущерб на 40 млрд евро: какие страны в лидерах

Брюссель, Понедельник 15 сентября 2025 08:45
Фото: Жара нанесла ущерб Европе на 43 млрд евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потери Европы от экстремальной погоды этим летом превысили десятки миллиардов евро. Ученые предупреждают, что последствия будут только усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Экономисты подсчитали, что из-за разрушительной жары, засух и наводнений этим летом Европа потеряла не менее 43 млрд евро. Эти данные приведены в анализе, основанном на связях между погодой и экономическими показателями.

Согласно оценке, экономический удар от одного лета составил 0,26% от ВВП ЕС в 2024 году. К 2029 году убытки могут вырасти до 126 млрд евро.

Наибольшие потери в Средиземноморье

Сильнее всего пострадали Кипр, Греция, Мальта и Болгария, где краткосрочные потери превысили 1% добавленной стоимости экономики. За ними следуют Испания, Италия и Португалия.

Экономисты из Университета Мангейма и Европейского центрального банка назвали результаты "консервативными", поскольку они не учитывают рекордные лесные пожары, охватившие юг Европы в прошлом месяце, или совокупное воздействие экстремальных погодных явлений, произошедших в то же время.

Экономика под давлением климата

"Истинные издержки экстремальной погоды проявляются постепенно, так как такие события влияют на жизни и доходы через широкий спектр каналов", - подчеркнула автор исследования, экономист Университета Мангейма Сехриш Усман.

Ученые отмечают, что экстремальные явления этим летом были во многом усилены глобальным потеплением. Так, вероятность условий для пожаров в Испании и Португалии возросла в 40 раз, а в Греции и Турции - в 10 раз.

Сквозные эффекты для экономики

В отличие от большинства работ, где оцениваются только прямые убытки, исследование учитывает и косвенные последствия. Среди них - ограниченные часы работы строителей в жару или перебои в транспортных перевозках после наводнений.

Главный климатический экономист Всемирного банка Стефан Аллегатт отметил: "Я давно призываю сместить фокус с прямых убытков к более широким метрикам. Рад видеть, что исследование делает именно это".

Скрытые издержки и риски недооценки

Экономист Нацбанка Бельгии Герт Бейненс подчеркнул, что скрытые убытки, например перебои в цепочках поставок, обычно не учитываются. Его анализ последствий наводнений в Бельгии в 2021 году показал, что производство в регионах, далеких от бедствия, падало из-за проблем у поставщиков.

По его словам, игнорирование таких эффектов может занижать убытки до 30%. "Главное послание ясно: экстремальная погода уже оставляет заметный след в экономике, и косвенные последствия могут быть столь же разрушительными, как и прямой ущерб", - заявил Бейненс.

Напомним, в 2025 году в Западной Европе зафиксирован самый жаркий июнь за весь период наблюдений. По данным европейского агентства Copernicus, температура превысила средний показатель за 1991-2020 годы почти на 3 градуса.

В Киеве среднемесячная температура воздуха за календарное лето 2025 года составила 20,6 градуса тепла. Это всего на 0,2 градуса выше климатической нормы.

