Первый паспорт: во сколько лет выдают и нужно ли за это платить

В каком возрасте нужно получить первый паспорт

Согласно действующему законодательству, получить первый паспорт гражданина Украины обязаны лица, достигшие 14-летнего возраста.

Такой документ (нового образца) изготавливается в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель - ID-карты.

Паспорт гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карты (инфографика: pasport.org.ua/services/id-card)

Срок действия украинского паспорта в форме карты

Лицам в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме ID-карты выдается сроком действия на 4 года.

Между тем лицам, которым уже исполнилось 18 лет, документ в форме ID-карты выдается со сроком действия 10 лет.

Куда обращаться, чтобы получить первый паспорт

Для того чтобы получить первый паспорт гражданина Украины, нужно обратиться к одному из субъектов предоставления административных услуг:

в территориальное подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) Украины;

в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

в центр обслуживания "Паспортный сервис" государственного предприятия "Документ".

Он выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.

Нужно ли платить за оформление первого паспорта

В целом для украинцев, которые достигли 14-летнего возраста и получают паспорт гражданина впервые, - административная услуга по оформлению документа в форме карточки предоставляется бесплатно.

Между тем при обращении в "Паспортный сервис" ГП "Документ", стоимость услуги по оформлению ID-карты впервые (по достижению 14-летнего возраста) составит 650 гривен.

Стоимость оформления ID-карты в "Паспортном сервисе" (скриншот: pasport.org.ua)

Какие документы собрать, чтобы получить первый паспорт

Для того чтобы оформить первый паспорт гражданина Украины (по достижению 14-летнего возраста), необходимо подготовить следующие документы:

оригинал свидетельства о рождении заявителя (или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства);

справку о присвоении РНОКПП (идентификационный код) заявителя или уведомление об отказе от его принятия (в случае наличия такого документа);

оригиналы паспортов гражданина Украины родителей (или одного из них);

справку о регистрации места жительства (при наличии);

оригинал собственного загранпаспорта или загранпаспорт/ID-карту/паспорт гражданина иностранного государства одного из родителей (для правильного воспроизведения фамилии ребенка латиницей);

справку о регистрации лица гражданином Украины (если родители или один из родителей заявителя на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, или в случае приобретения заявителем гражданства Украины на территории Украины);

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица заявителя (для ВПЛ);

документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте (при наличии таких документов).

Когда в оформлении паспорта могут отказать

Среди оснований для отказа гражданам в предоставлении услуги, согласно информации ГМС, могут быть следующие: