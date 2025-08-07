Первый паспорт: во сколько лет выдают и нужно ли за это платить

Паспорт Украины - основной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство. Однако не все родители знают, в каком возрасте нужно оформлять его ребенку впервые, как именно это сделать и нужно ли платить за такую услугу.
Подробнее о том, когда и как именно можно получить первый паспорт гражданина Украины, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно действующему законодательству, получить первый паспорт гражданина Украины обязаны лица, достигшие 14-летнего возраста.
Такой документ (нового образца) изготавливается в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель - ID-карты.
Лицам в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме ID-карты выдается сроком действия на 4 года.
Между тем лицам, которым уже исполнилось 18 лет, документ в форме ID-карты выдается со сроком действия 10 лет.
Для того чтобы получить первый паспорт гражданина Украины, нужно обратиться к одному из субъектов предоставления административных услуг:
Он выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.
В целом для украинцев, которые достигли 14-летнего возраста и получают паспорт гражданина впервые, - административная услуга по оформлению документа в форме карточки предоставляется бесплатно.
Между тем при обращении в "Паспортный сервис" ГП "Документ", стоимость услуги по оформлению ID-карты впервые (по достижению 14-летнего возраста) составит 650 гривен.
Для того чтобы оформить первый паспорт гражданина Украины (по достижению 14-летнего возраста), необходимо подготовить следующие документы:
Среди оснований для отказа гражданам в предоставлении услуги, согласно информации ГМС, могут быть следующие:
