Перший паспорт: у скільки років видають і чи потрібно за це платити

В якому віці потрібно отримати перший паспорт

Відповідно до чинного законодавства, отримати перший паспорт громадянина України зобов'язані особи, які досягли 14-річного віку.

Такий документ (нового зразка) виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій - ID-картки.

Паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки (інфографіка: pasport.org.ua/services/id-card)

Строк дії українського паспорта у формі картки

Особам віком від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі ID-картки видається строком дії на 4 роки.

Тим часом особам, яким вже виповнилося 18 років, документ у формі ID-картки видається зі строком дії 10 років.

Куди звертатись, щоб отримати перший паспорт

Для того, щоб отримати перший паспорт громадянина України, потрібно звернутися до одного із суб'єктів надання адміністративних послуг:

територіального підрозділу Державної міграційної служби (ДМС) України;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);

центру обслуговування "Паспортний сервіс" державного підприємства "Документ".

Він видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

Чи потрібно платити за оформлення першого паспорта

В цілому для українців, які досягли 14-річного віку й отримують паспорт громадянина вперше, - адміністративна послуга з оформлення документа у формі картки надається безоплатно.

Тим часом при зверненні до "Паспортного сервісу" ДП "Документ", вартість послуги з оформлення ID-картки вперше (по досягненню 14-річного віку) становитиме 650 гривень.

Вартість оформлення ID-картки в "Паспортному сервісі" (скриншот: pasport.org.ua)

Які документи зібрати, щоб отримати перший паспорт

Для того, щоб оформити перший паспорт громадянина України (по досягненню 14-річного віку), необхідно підготувати такі документи:

оригінал свідоцтва про народження заявника (або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави);

довідку про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційний код) заявника або повідомлення про відмову від його прийняття (у разі наявності такого документа);

оригінали паспортів громадянина України батьків (або одного з них);

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

оригінал власного закордонного паспорту або закордонний паспорт/ID-картку/паспорт громадянина іноземної держави одного з батьків (для правильного відтворення прізвища дитини латиницею);

довідку про реєстрацію особи громадянином України (якщо батьки чи один із батьків заявника на момент його народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття заявником громадянства України на території України);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника (для ВПО);

документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті (за наявності таких документів).

Коли в оформленні паспорта можуть відмовити

Серед підстав для відмови громадянам у наданні послуги, згідно з інформацією ДМС, можуть бути такі: