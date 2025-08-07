Перший паспорт: у скільки років видають і чи потрібно за це платити

Паспорт України - основний документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. Проте не всі батьки знають, в якому віці потрібно оформлювати його дитині вперше, як саме це зробити та чи потрібно платити за таку послугу.
Відповідно до чинного законодавства, отримати перший паспорт громадянина України зобов'язані особи, які досягли 14-річного віку.
Такий документ (нового зразка) виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій - ID-картки.
Особам віком від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі ID-картки видається строком дії на 4 роки.
Тим часом особам, яким вже виповнилося 18 років, документ у формі ID-картки видається зі строком дії 10 років.
Для того, щоб отримати перший паспорт громадянина України, потрібно звернутися до одного із суб'єктів надання адміністративних послуг:
Він видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.
В цілому для українців, які досягли 14-річного віку й отримують паспорт громадянина вперше, - адміністративна послуга з оформлення документа у формі картки надається безоплатно.
Тим часом при зверненні до "Паспортного сервісу" ДП "Документ", вартість послуги з оформлення ID-картки вперше (по досягненню 14-річного віку) становитиме 650 гривень.
Для того, щоб оформити перший паспорт громадянина України (по досягненню 14-річного віку), необхідно підготувати такі документи:
Серед підстав для відмови громадянам у наданні послуги, згідно з інформацією ДМС, можуть бути такі:
