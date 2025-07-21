С какими странами Украина введет множественное гражданство: Зеленский назвал приоритет
Украина в первую очередь будет договариваться о множественном гражданстве с теми странами, в которых проживает большое количество украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с украинскими послами.
Глава украинского государства напомнил, что недавно Рада приняла закон, который разрешает украинцам иметь множественное гражданство.
"Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры. Я думал начать со стран, где больше всего украинцев сейчас. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии", - рассказал Зеленский.
По его словам, окончательный список стран будет определен в результате консультаций с премьером Юлией Свириденко, министром иностранных дел Андреем Сибигой и спикером Рады Русланом Стефанчуком.
Он добавил, что также о множественном гражданстве планируют договориться с Канадой и другими странами, где много украинцев, а также где Украину сильно поддерживают.
"Это также важный аспект - какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают и теплые к украинцам, очень теплые и важные для Украины", - уточнил он.
Множественное гражданство
Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.
Документ предусматривает, что перечень стран, с которыми разрешат множественное гражданство, будет определяться с учетом безопасности и интересов Украины.
Детальнее о законе - в материале РБК-Украина.
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