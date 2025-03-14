Что делать, если потерял паспорт за границей и какие могут быть последствия: разъяснение юриста

Потеря паспорта за рубежом может повлечь ряд осложнений, в частности сделать невозможным возвращение на родину или пересечение границ других стран. Поскольку паспорт является главным документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство, его отсутствие может вызвать задержки, финансовые расходы и бюрократические трудности. Кроме того, без надлежащего удостоверения личности могут возникнуть проблемы с бронированием жилья, получением медицинской помощи или доступом к банковским услугам.

Юрист адвокатского объединения "Дикси Лекс" Ирина Степаненко в комментарии РБК-Украина рассказала, каким должен быть алгоритм действий в такой ситуации и как решать проблему.

Что нужно сделать в первую очередь

Немедленно сообщите в местную полицию. Зарегистрируйте заявление о потере или похищении документа. Это поможет вам получить официальное подтверждение инцидента, которое будет необходимо для дальнейшего оформления нового паспорта. Получите копию протокола или справку о временном отсутствии загранпаспорта, которая будет выдана после приема заявления.

Обратитесь в консульство или посольство Украины. Найдите ближайшее украинское консульство или посольство. Они смогут предоставить вам временный проездной документ (справку для возвращения домой) или помогут оформить новый паспорт. Для получения помощи вам понадобятся:

протокол об утере паспорта от полиции;

две фотографии паспортного формата;

копии документов или другие материалы, которые могут подтвердить вашу личность.

Свяжитесь с авиакомпанией или организаторами путешествия. Если вы планируете возвращение домой или изменение маршрута, сообщите авиакомпании о ситуации, поскольку вам может понадобиться специальное подтверждение для прохождения паспортного контроля.

Проверьте страховые полисы. Если у вас есть туристическая страховка, ознакомьтесь с условиями - некоторые страховые компании покрывают расходы, связанные с потерей документов.

Будьте готовы к задержкам. Оформление нового паспорта может занять некоторое время, поэтому планируйте свои дальнейшие действия в соответствии с возможными задержками.

По возвращении домой следует немедленно обратиться в Государственную миграционную службу (ГМС) для сообщения об утрате документа и оформления нового. Для этого необходимо иметь внутренний паспорт гражданина Украины и квитанцию об уплате за услугу.

Срочный документ выдается в течение 7 рабочих дней, а стандартный - в течение 20 рабочих дней.

Какие могут быть последствия потери паспорта

Административные трудности. Без паспорта вы не сможете путешествовать, поскольку он является основным документом, удостоверяющим вашу личность. Потеря может вызвать проблемы с регистрацией в отеле, арендой автомобиля или получением доступа к другим услугам.

Финансовые расходы. Вам придется оплатить сборы за оформление нового паспорта и, возможно, за помощь консульства или страховой компании. Кроме того, задержки могут повлиять на ваш бюджет, если придется менять планы или бронирования.

Возможна задержка возвращения домой. Без паспорта процедура возвращения в Украину может затянуться, поскольку сначала нужно будет оформить временный документ, удостоверяющий личность.

Обратите внимание, что в соответствии с постановлением Кабмина от 16 августа 2024 года №932, введена автоматизированная проверка данных о призывниках, военнообязанных и резервистов. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет для получения нового паспорта или удостоверения личности для возвращения необходимо иметь актуальный военно-учетный документ и пройти верификацию через систему "Оберіг", что подтверждает подлинность их военных документов.

Чтобы уменьшить последствия потери документа за рубежом, рекомендуется заранее записать контакты украинского консульства в стране пребывания, сделать печатные и электронные копии паспорта и хранить их отдельно от оригинала. В случае потери документов следует немедленно обратиться в местные правоохранительные органы и дипломатические представительства Украины.

Потеря паспорта за рубежом - это серьезная ситуация, которая требует немедленных действий и взаимодействия с местными правоохранительными органами и консульскими учреждениями. Соблюдение указанных шагов поможет уменьшить последствия инцидента и обеспечить быстрое восстановление документов, а также возвращение домой. Несмотря на возможные трудности и финансовые затраты, оперативные действия и использование правовой поддержки могут значительно облегчить процесс решения проблемы.