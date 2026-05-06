Первыми заходят и последними покидают позиции: 6 мая Украина отмечает День пехоты

11:48 06.05.2026 Ср
Пока ни одна технология не способна заменить человека в бою
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинские военные (Getty Images)
6 мая в Украине отмечают День пехоты - рода войск, который сегодня является основой Сухопутных войск и играет очень важную роль в войне.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Главное:

  • Основа войска: Пехота является родом войск, который составляет основу Сухопутных войск Украины и играет критическую роль в войне.
  • Ключевая задача: Пехотинцы - это воины, которые непосредственно удерживают позиции на земле: они первыми на них заходят и последними их оставляют.
  • Кто входит в состав: Праздник касается бойцов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений и частей территориальной обороны.
  • История праздника: День пехоты был введен в 2019 году с целью чествования мужества и героизма воинов, которые борются за независимость Украины.
  • Незаменимость на поле боя: Несмотря на развитие технологий, ни одна территория не считается контролируемой, пока на ней не стоит пехотинец.

Кто такие пехотинцы

Пехота - это военные, которые непосредственно удерживают позиции на земле. Именно они первыми заходят на позиции и последними их покидают.

Речь идет о воинах механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений, а также частей территориальной обороны. В современной войне, несмотря на развитие технологий, роль пехоты остается ключевой.

В военной среде существует простая аксиома: ни одна территория не считается контролируемой, пока на ней не стоит пехотинец.

Как появился праздник

День пехоты в Украине появился в 2019 году. Его ввели указом пятого президента Петра Порошенко, чтобы почтить мужество и героизм военных, которые защищают государство.

"С целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начала современных военных традиций", - говорится в документе.

Дата 6 мая стала официальной для ежегодного празднования.

Роль пехоты в войне

Еще в 2014 году, с началом войны России против Украины, именно пехота стала основой боевых действий. В составе механизированных и танковых бригад она выполняла ключевые задачи на передовой.

С началом полномасштабного вторжения роль пехотинцев только возросла. Несмотря на развитие технологий, использование дронов и современного вооружения, именно они остаются теми, кто удерживает позиции и обеспечивает как оборону, так и наступление.

Пехота участвует в самых тяжелых боях, работает в городской застройке, на открытой местности и в горных районах. Ни одна технология пока не способна заменить человека, который непосредственно контролирует территорию.

Напомним, в День пехоты главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил решающую роль пехоты в сдерживании российской агрессии и поблагодарил военных за службу. Он также подчеркнул, что развитие инноваций в ВСУ является одним из его приоритетов и почтил память погибших защитников.

Сырский заявил, что одной из ключевых задач армии является максимальное сохранение жизни пехотинцев. Для этого, по его словам, необходимо активнее внедрять современные технологии, в частности беспилотные воздушные и наземные комплексы.

