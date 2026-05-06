ua en ru
Ср, 06 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Першими заходять і останніми залишають позиції: 6 травня Україна відзначає День піхоти

11:48 06.05.2026 Ср
3 хв
Поки жодна технологія не здатна замінити людину в бою
aimg Тетяна Веремєєва
Першими заходять і останніми залишають позиції: 6 травня Україна відзначає День піхоти Фото: Українські військові (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

6 травня в Україні відзначають День піхоти - роду військ, який сьогодні є основою Сухопутних військ і відіграє дуже важливу роль у війні.

Про це розповідає РБК-Україна.

Читайте також: З Днем піхоти ЗСУ: найкращі привітання з теплими словами для захисників країни

Головне:

  • Основа війська: Піхота є родом військ, який складає основу Сухопутних військ України та відіграє критичну роль у війні.
  • Ключове завдання: Піхотинці - це воїни, які безпосередньо утримують позиції на землі: вони першими на них заходять і останніми їх залишають.
  • Хто входить до складу: Свято стосується бійців механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів та частин територіальної оборони.
  • Історія свята: День піхоти був запроваджений у 2019 році з метою вшанування мужності та героїзму воїнів, які борються за незалежність України.
  • Незамінність на полі бою: Попри розвиток технологій, жодна територія не вважається контрольованою, поки на ній не стоїть піхотинець.

Хто такі піхотинці

Піхота - це військові, які безпосередньо утримують позиції на землі. Саме вони першими заходять на позиції та останніми їх залишають.

Йдеться про воїнів механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів, а також частин територіальної оборони. У сучасній війні, попри розвиток технологій, роль піхоти залишається ключовою.

У військовому середовищі існує проста аксіома: жодна територія не вважається контрольованою, поки на ній не стоїть піхотинець.

Як з’явилося свято

День піхоти в Україні з’явився у 2019 році. Його запровадили указом п’ятого президента Петра Порошенка, щоб вшанувати мужність і героїзм військових, які захищають державу.

"З метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій", - йдеться в документі.

Дата 6 травня стала офіційною для щорічного відзначення.

Роль піхоти у війні

Ще у 2014 році, з початком війни Росії проти України, саме піхота стала основою бойових дій. У складі механізованих і танкових бригад вона виконувала ключові завдання на передовій.

З початком повномасштабного вторгнення роль піхотинців лише зросла. Попри розвиток технологій, використання дронів і сучасного озброєння, саме вони залишаються тими, хто утримує позиції і забезпечує як оборону, так і наступ.

Піхота бере участь у найважчих боях, працює у міській забудові, на відкритій місцевості та в гірських районах. Жодна технологія поки що не здатна замінити людину, яка безпосередньо контролює територію.

Нагадаємо, у День піхоти головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на вирішальній ролі піхоти у стримуванні російської агресії та подякував військовим за службу. Він також підкреслив, що розвиток інновацій у ЗСУ є одним із його пріоритетів і вшанував пам’ять загиблих захисників.

Сирський заявив, що одним із ключових завдань армії є максимальне збереження життя піхотинців. Для цього, за його словами, необхідно активніше впроваджувати сучасні технології, зокрема безпілотні повітряні та наземні комплекси.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Військовий
Новини
Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки
Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки
Аналітика
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет