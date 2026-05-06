Першими заходять і останніми залишають позиції: 6 травня Україна відзначає День піхоти
6 травня в Україні відзначають День піхоти - роду військ, який сьогодні є основою Сухопутних військ і відіграє дуже важливу роль у війні.
Про це розповідає РБК-Україна.
Головне:
- Основа війська: Піхота є родом військ, який складає основу Сухопутних військ України та відіграє критичну роль у війні.
- Ключове завдання: Піхотинці - це воїни, які безпосередньо утримують позиції на землі: вони першими на них заходять і останніми їх залишають.
- Хто входить до складу: Свято стосується бійців механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів та частин територіальної оборони.
- Історія свята: День піхоти був запроваджений у 2019 році з метою вшанування мужності та героїзму воїнів, які борються за незалежність України.
- Незамінність на полі бою: Попри розвиток технологій, жодна територія не вважається контрольованою, поки на ній не стоїть піхотинець.
Хто такі піхотинці
Піхота - це військові, які безпосередньо утримують позиції на землі. Саме вони першими заходять на позиції та останніми їх залишають.
Йдеться про воїнів механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів, а також частин територіальної оборони. У сучасній війні, попри розвиток технологій, роль піхоти залишається ключовою.
У військовому середовищі існує проста аксіома: жодна територія не вважається контрольованою, поки на ній не стоїть піхотинець.
Як з’явилося свято
День піхоти в Україні з’явився у 2019 році. Його запровадили указом п’ятого президента Петра Порошенка, щоб вшанувати мужність і героїзм військових, які захищають державу.
"З метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій", - йдеться в документі.
Дата 6 травня стала офіційною для щорічного відзначення.
Роль піхоти у війні
Ще у 2014 році, з початком війни Росії проти України, саме піхота стала основою бойових дій. У складі механізованих і танкових бригад вона виконувала ключові завдання на передовій.
З початком повномасштабного вторгнення роль піхотинців лише зросла. Попри розвиток технологій, використання дронів і сучасного озброєння, саме вони залишаються тими, хто утримує позиції і забезпечує як оборону, так і наступ.
Піхота бере участь у найважчих боях, працює у міській забудові, на відкритій місцевості та в гірських районах. Жодна технологія поки що не здатна замінити людину, яка безпосередньо контролює територію.
Нагадаємо, у День піхоти головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на вирішальній ролі піхоти у стримуванні російської агресії та подякував військовим за службу. Він також підкреслив, що розвиток інновацій у ЗСУ є одним із його пріоритетів і вшанував пам’ять загиблих захисників.
Сирський заявив, що одним із ключових завдань армії є максимальне збереження життя піхотинців. Для цього, за його словами, необхідно активніше впроваджувати сучасні технології, зокрема безпілотні повітряні та наземні комплекси.