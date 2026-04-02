ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Первая партия уже готова: Украине передают новые беспилотники Linza

01:30 02.04.2026 Чт
2 мин
Системы беспилотников Linza уже прошли проверку в боевых условиях
aimg Никончук Анастасия
Первая партия уже готова: Украине передают новые беспилотники Linza Фото: дрон (GettyImages)

Управляющий директор Quantum Frontline Industries Маттиас Лена заявил, что компания завершила выпуск первой партии беспилотников для ВСУ и переходит к наращиванию серийного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.

Читайте также: Дроны против дронов: Украина готовит новое поколение перехватчиков

Переход к серийному выпуску

Совместное немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries завершило производство первой партии дронов, которые будут переданы украинским военным.

В компании отмечают, что этот этап свидетельствует о завершении настройки производственных процессов и начале стабильного серийного выпуска в рамках двустороннего сотрудничества.

Планы по увеличению производства

После запуска производства предприятие намерено постепенно расширять мощности и ускорять темпы поставок в течение года.

Руководство подчеркивает, что ключевыми задачами остаются увеличение объемов выпуска, стабилизация всех процессов и обеспечение непрерывных поставок с учетом актуальных потребностей.

Ориентация на потребности армии

Директор по развитию бизнеса Frontline Robotics Никита Рожков отметил, что компания сосредоточена на обеспечении украинских военных тактическими беспилотниками, а также на формировании устойчивых и предсказуемых поставок.

Что известно о дронах Linza

Беспилотные системы Linza, разработанные Frontline Robotics и проверенные в боевых условиях, производятся в рамках инициативы Build with Ukraine.

Она объединяет украинские технологические решения с немецкими промышленными возможностями, что позволяет обеспечить масштабируемое производство для нужд ВСУ.

Напоминаем, что кластер Brave1 сообщил, что было проведено тестирование нового поколения дронов-бомберов, подчеркнув их усовершенствованные характеристики, устойчивую защиту каналов связи и возможность дистанционного управления с безопасного расстояния.

Отметим, что в Terra Drone Corporation сообщили о подписании стратегического соглашения с украинской компанией Amazing Drones, которая занимается разработкой дронов-перехватчиков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Дрони
Новости
Зеленский указал США на ответ РФ по поводу перемирия
Аналитика
