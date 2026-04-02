Первая партия уже готова: Украине передают новые беспилотники Linza
Управляющий директор Quantum Frontline Industries Маттиас Лена заявил, что компания завершила выпуск первой партии беспилотников для ВСУ и переходит к наращиванию серийного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.
Переход к серийному выпуску
Совместное немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries завершило производство первой партии дронов, которые будут переданы украинским военным.
В компании отмечают, что этот этап свидетельствует о завершении настройки производственных процессов и начале стабильного серийного выпуска в рамках двустороннего сотрудничества.
Планы по увеличению производства
После запуска производства предприятие намерено постепенно расширять мощности и ускорять темпы поставок в течение года.
Руководство подчеркивает, что ключевыми задачами остаются увеличение объемов выпуска, стабилизация всех процессов и обеспечение непрерывных поставок с учетом актуальных потребностей.
Ориентация на потребности армии
Директор по развитию бизнеса Frontline Robotics Никита Рожков отметил, что компания сосредоточена на обеспечении украинских военных тактическими беспилотниками, а также на формировании устойчивых и предсказуемых поставок.
Что известно о дронах Linza
Беспилотные системы Linza, разработанные Frontline Robotics и проверенные в боевых условиях, производятся в рамках инициативы Build with Ukraine.
Она объединяет украинские технологические решения с немецкими промышленными возможностями, что позволяет обеспечить масштабируемое производство для нужд ВСУ.
