Украина тестирует новые боевые дроны: дальность, защита и высокая грузоподъемность
Директор государственного оборонного кластера Brave1 сообщил о проведении испытаний нового поколения дронов-бомберов, отметив их улучшенные характеристики, надежную защиту связи и возможность управления с безопасных позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.
В объединении подчеркнули, что дроны обладают увеличенной дальностью полета и грузоподъемностью, защищенным каналом связи, меньшей заметностью и возможностью управляться с безопасных позиций оператора.
Разделение по типам
Испытания охватили продукцию 18 производителей. Тестировались два типа дронов:
- Малые бомберы — способны переносить несколько килограммов полезной нагрузки, предназначены для поражения пехоты, минной установки и легкой логистики.
- Тяжелые бомберы — могут нести десятки килограммов, используются для логистики, поражения тяжелой техники и фортификационных сооружений противника.
Испытания и результаты
Во время тестов каждый дрон проходил дистанцию 20 километров под воздействием радиоподавления, должен был поразить цель и вернуться назад.
По итогам испытаний часть протестированных моделей признана готовой к эксплуатации в сложных условиях.
Следующий этап предусматривает проверки на боевых позициях и масштабирование наиболее эффективных решений для применения в реальных условиях.
Напоминаем, что Министерство обороны Украины кодифицировало и официально допустило к эксплуатации в ВСУ украинский дрон "Швидун", который демонстрирует один из самых высоких показателей эффективности при нейтрализации вражеских дронов-камикадзе "Шахед".
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегической целью страны является полное производство всех ключевых компонентов для системы противовоздушной обороны.