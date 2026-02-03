ua en ru
Вт, 03 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Снятие наличных по новым правилам: что и для кого изменил "ПриватБанк"

Вторник 03 февраля 2026 10:40
UA EN RU
Снятие наличных по новым правилам: что и для кого изменил "ПриватБанк" "ПриватБанк" упростил доступ к наличным для бизнеса (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"ПриватБанк" ввел льготный режим снятия наличных на кассах для владельцев бизнес-карт в период блэкаутов. Однако новые условия будут действовать только определенное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы банковского учреждения.

Что именно изменилось для бизнеса

Гражданам рассказали, что в период блэкаутов "ПриватБанк" запустил для украинского бизнеса снятие наличных на кассе без комиссий при оплате товаров бизнес-картами.

Такое решение приняли для того, чтобы облегчить работу бизнеса в условиях дефицита электричества.

То есть "ПриватБанк" сделал более доступной услугу, которая упрощает доступ к наличным при оплате товаров бизнес-картами для:

  • предпринимателей;
  • представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как долго будут действовать новые правила

Сообщается, что снимать наличные без комиссий банка - прямо на кассах торговых точек при оплате покупок - могут владельцы бизнес-карт Visa и Mastercard:

  • с 1 февраля 2026 года;
  • в течение одного месяца с этой даты.

"Такой формат ориентирован на типичные потребности малого бизнеса: мелкие закупки, операционные расходы и быстрые расчеты", - объяснили украинцам.

На каких торговых точках доступна услуга

Согласно информации "ПриватБанка", запущенная для представителей бизнеса услуга доступна в более чем 200 000 торговых точках по всей Украине.

К ним относятся:

  • крупные розничные сети;
  • АЗС.

"В частности АТБ, "Сильпо", OKKO и другие", - рассказали гражданам.

Уточняется, что это - одна из крупнейших по покрытию сетей доступа к наличным на рынке.

Что известно о лимитах и ограничениях

В банковском учреждении сообщили, что после запуска новой услуги:

  • предприниматель оплачивает необходимые для бизнеса или ежедневные покупки бизнес-картой;
  • и сразу получает наличные (не тратя время на поиск банкомата и без дополнительных затрат).

При этом максимальная сумма одного снятия составляет до 6 000 гривен.

А количество операций по снятию наличных вместе с покупкой - до трех раз в день.

Чем важно такое решение "ПриватБанка"

Член правления "ПриватБанка" по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев поделился, что такое предложение является частью стратегии поддержки малого и среднего бизнеса (когда банк адаптирует сервисы к реальным бизнес-сценариям клиентов).

"Мы поддерживаем бизнес не только финансированием, но и удобными и доступными сервисами для ежедневной работы", - добавил он.

Чиновник напомнил, что "для предпринимателя важно иметь быстрый доступ к средствам без лишних затрат и потери времени".

Именно на это направлена эта инициатива, которая "стимулирует активное использование бизнес-карт в повседневных расчетах".

Отдельным преимуществом сервиса является доступность даже в кризисных условиях и дополнительная операционная надежность в нестабильной среде.

"Снятие наличных на кассе возможно даже во время отключений электроэнергии, когда доступ к отделениям банка или банкоматам может быть ограничен", - подытожили в "ПриватБанке".

Напомним, ранее мы рассказывали, что благодаря сотрудничеству "ПриватБанка" с ведущими мобильными операторами Украины, клиенты "Приват24" получают возможность пользоваться онлайн-банкингом и не платить за использованный в это время мобильный интернет.

Кроме того, с 1 января 2026 года "ПриватБанк" ввел новую тарифную модель для ФОПов.

Читайте также, почему кредитный лимит дают не всем - каковы возрастные ограничения для карт "ПриватБанка".

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк АЗС ФОП послуги Бизнес банковская карта Магазины Товары
Новости
Под ударом ТЭЦ и ТЭС в мороз -25: все о последствиях атаки в Киеве, Харькове и других городах
Под ударом ТЭЦ и ТЭС в мороз -25: все о последствиях атаки в Киеве, Харькове и других городах
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом