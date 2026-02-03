Снятие наличных по новым правилам: что и для кого изменил "ПриватБанк"
"ПриватБанк" ввел льготный режим снятия наличных на кассах для владельцев бизнес-карт в период блэкаутов. Однако новые условия будут действовать только определенное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы банковского учреждения.
Что именно изменилось для бизнеса
Гражданам рассказали, что в период блэкаутов "ПриватБанк" запустил для украинского бизнеса снятие наличных на кассе без комиссий при оплате товаров бизнес-картами.
Такое решение приняли для того, чтобы облегчить работу бизнеса в условиях дефицита электричества.
То есть "ПриватБанк" сделал более доступной услугу, которая упрощает доступ к наличным при оплате товаров бизнес-картами для:
- предпринимателей;
- представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).
Как долго будут действовать новые правила
Сообщается, что снимать наличные без комиссий банка - прямо на кассах торговых точек при оплате покупок - могут владельцы бизнес-карт Visa и Mastercard:
- с 1 февраля 2026 года;
- в течение одного месяца с этой даты.
"Такой формат ориентирован на типичные потребности малого бизнеса: мелкие закупки, операционные расходы и быстрые расчеты", - объяснили украинцам.
На каких торговых точках доступна услуга
Согласно информации "ПриватБанка", запущенная для представителей бизнеса услуга доступна в более чем 200 000 торговых точках по всей Украине.
К ним относятся:
- крупные розничные сети;
- АЗС.
"В частности АТБ, "Сильпо", OKKO и другие", - рассказали гражданам.
Уточняется, что это - одна из крупнейших по покрытию сетей доступа к наличным на рынке.
Что известно о лимитах и ограничениях
В банковском учреждении сообщили, что после запуска новой услуги:
- предприниматель оплачивает необходимые для бизнеса или ежедневные покупки бизнес-картой;
- и сразу получает наличные (не тратя время на поиск банкомата и без дополнительных затрат).
При этом максимальная сумма одного снятия составляет до 6 000 гривен.
А количество операций по снятию наличных вместе с покупкой - до трех раз в день.
Чем важно такое решение "ПриватБанка"
Член правления "ПриватБанка" по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев поделился, что такое предложение является частью стратегии поддержки малого и среднего бизнеса (когда банк адаптирует сервисы к реальным бизнес-сценариям клиентов).
"Мы поддерживаем бизнес не только финансированием, но и удобными и доступными сервисами для ежедневной работы", - добавил он.
Чиновник напомнил, что "для предпринимателя важно иметь быстрый доступ к средствам без лишних затрат и потери времени".
Именно на это направлена эта инициатива, которая "стимулирует активное использование бизнес-карт в повседневных расчетах".
Отдельным преимуществом сервиса является доступность даже в кризисных условиях и дополнительная операционная надежность в нестабильной среде.
"Снятие наличных на кассе возможно даже во время отключений электроэнергии, когда доступ к отделениям банка или банкоматам может быть ограничен", - подытожили в "ПриватБанке".
Напомним, ранее мы рассказывали, что благодаря сотрудничеству "ПриватБанка" с ведущими мобильными операторами Украины, клиенты "Приват24" получают возможность пользоваться онлайн-банкингом и не платить за использованный в это время мобильный интернет.
Кроме того, с 1 января 2026 года "ПриватБанк" ввел новую тарифную модель для ФОПов.
Читайте также, почему кредитный лимит дают не всем - каковы возрастные ограничения для карт "ПриватБанка".