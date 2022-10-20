Превращают в Попасную. Оккупанты беспощадно обстреливают освобожденные села в Луганской области
Села на западе Луганской области, которые освободили украинские военные, российские оккупанты сейчас нещадно обстреливают, равняя с землей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Они (российские оккупанты, - ред.) те села, из которых их выбили ВСУ, они их просто стирают обстрелами полностью. То есть там, где возможно они выезжают танками на прямую наводку, там, где это невозможно, потому что они опасаются, что потеряют эти танчики, там уже насыпают "Градами". Все, что там было, некоторые населенные пункты понемногу становятся похожими на нашу Попасную", - рассказал он.
В частности, по словам Гайдая, под беспощадным огнем находится Стельмаховка, которую "полностью разрушают, обстреливают круглосуточно".
Как сообщалось, ВСУ удалось освободить от российских оккупантов уже семь населенных пунктов Луганской области. Об освобождении села Стельмаховка Луганской области Гайдай сообщил 9 октября.
При этом на восстановление Луганской области понадобится около семи лет. Однако работы можно будет начать только после полной деоккупации региона.
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