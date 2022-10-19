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Гайдай рассказал, сколько лет понадобится на восстановление Луганской области

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Украина, Среда 19 октября 2022 21:34
Гайдай рассказал, сколько лет понадобится на восстановление Луганской области Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Дмитрий Браславский

На восстановление Луганской области понадобится около семи лет. Однако такие работы можно начать только после полной деоккупации региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне выполняют быстрые ремонты, говоря жителям Луганщины, что вот так называемая "ЛНР" восемь лет ничего не делала, а Россия делает", - заявил Гайдай.

По словам главы области, оккупанты реактивной артиллерией разрушают Стельмаховку, из которой их недавно выгнали ВСУ. Также оккупанты пытаются организовать контрнаступление в направлении Лимана.

"Защитные бетонные сооружения, которые оккупанты устанавливают в Луганской области, они лично называют "линией Вагнера", - добавил Гайдай.

Глава ОВА заявил, что после полного освобождения региона от российской оккупации нужно будет заниматься его восстановлением. На это может уйти около семи лет.

Напомним, что россияне подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных.

Также стало известно, что в результате боевых действий и оккупации в Луганской области повреждено более 11 тысяч домов и более 600 инфраструктурных объектов.

Ранее сообщалось, что в деоккупированных населенных пунктах Луганской области размещено большое количество мин. Поэтому возвращаться домой в эти села пока нельзя.

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