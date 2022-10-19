Гайдай рассказал, сколько лет понадобится на восстановление Луганской области
На восстановление Луганской области понадобится около семи лет. Однако такие работы можно начать только после полной деоккупации региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Россияне выполняют быстрые ремонты, говоря жителям Луганщины, что вот так называемая "ЛНР" восемь лет ничего не делала, а Россия делает", - заявил Гайдай.
По словам главы области, оккупанты реактивной артиллерией разрушают Стельмаховку, из которой их недавно выгнали ВСУ. Также оккупанты пытаются организовать контрнаступление в направлении Лимана.
"Защитные бетонные сооружения, которые оккупанты устанавливают в Луганской области, они лично называют "линией Вагнера", - добавил Гайдай.
Глава ОВА заявил, что после полного освобождения региона от российской оккупации нужно будет заниматься его восстановлением. На это может уйти около семи лет.
Напомним, что россияне подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных.
Также стало известно, что в результате боевых действий и оккупации в Луганской области повреждено более 11 тысяч домов и более 600 инфраструктурных объектов.
Ранее сообщалось, что в деоккупированных населенных пунктах Луганской области размещено большое количество мин. Поэтому возвращаться домой в эти села пока нельзя.
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