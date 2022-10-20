Перетворюють на Попасну. Окупанти нещадно обстрілюють звільнені села у Луганській області

Села на заході Луганської області, які звільнили українські військові, російські окупанти наразі нещадно обстрілюють, рівняючи з землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вони (російські окупанти, - ред.) ті села, з яких їх вибили ЗСУ, вони їх просто стирають обстрілами повністю. Тобто там, де можливо вони виїжджають танками на пряму наводку, там, де це неможливо, тому що вони побоюються, що втратять ці танчики, то вже насипають "Градами". Все, що там було, деякі населені пункти потроху стають подібними на нашу Попасну", - розповів він.

Як повідомлялося, ЗСУ вдалося звільнити від російських окупантів уже сім населених пунктів Луганської області. Про звільнення села Стельмахівка Луганської області Гайдай повідомив 9 жовтня.

При цьому на відновлення Луганської області знадобиться близько семи років. Проте роботи можна буде розпочати лише після повної деокупації регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.