ВСУ освободили село Стельмаховка в Луганской области, - Гайдай

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Гайдая.

Стоит отметить, что Генеральный штаб Украины пока не подтверждал информацию об освободении Стельмаховки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в рамках контрнаступления ВСУ в Донецкой области, наши воины освободили от российских оккупантов 40 населенных пунктов, которые находятся в Лиманской и Святогорской общинах.

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