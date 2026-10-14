Тайно записывали разговоры: в смарт-очках Ray-Ban Meta обнаружили баг

Пользователи смарт-очков Ray-Ban Meta заявили о сбое в работе устройства - гаджет тайно записывал их повседневные разговоры без специальной голосовой команды.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority .

В чем состоит проблема?

Владельцы устройств 2-го и 3-го поколения сообщили, что очки фиксировали обычные разговоры без вызова фразой "Hey Meta".

Аудиозаписи и их текстовые расшифровки впоследствии появлялись в приложении Meta AI, хотя ответная функция без активационной фразы была отключена.

Пользователи Reddit сообщают о баге в смарт-очках Meta (скриншот: Reddit)

Пользователи гаджетов также заметили, что во время обычных разговоров иногда загорался внутренний индикатор уведомлений. Отмечается, что проблема начала массово появляться после одного из последних обновлений прошивки.

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Реакция компании и защита данных

В Meta заявили, что проблема уже решена, а пользователи могут управлять своими данными через настройки.

"Эта проблема решена. Люди могут в любое время управлять, просматривать и удалять голосовые журналы своих взаимодействий с Meta AI через настройки", - сообщили разработчики.

Это не первый случай беспокойства по поводу конфиденциальности смарт-очков.

Ранее подрядчики, проверявшие данные из гаджета, получали доступ к частным видеозаписям пользователей из частных мест, в частности из ванных комнат.

Согласно официальным правилам конфиденциальности Meta, каждые умные очки оборудованы внешним LED-индикатором белого цвета. Он должен мигать или светиться во время фото- и видеосъемки, чтобы предупреждать окружающих о том, что ведется запись.

Компания заверяет, что при попытке закрыть, повредить или модифицировать внешний индикатор камера очков автоматически блокируется.

Также разработчики призывают пользователей выключать устройство в частных зонах, в том числе в раздевалках, медицинских учреждениях и школах.