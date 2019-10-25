На наступних вихідних в Україну прийдуть морози з мокрим снігом

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

З понеділка температура повітря почне поступово знижуватися

Погода в Україні на наступних вихідних різко погіршиться, очікуються морози з мокрим снігом. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Як зазначає синоптик, ці вихідні будуть ще теплими, але з туманами. Температура повітря становитиме протягом дня +13+18 градусів, на заході до +22 градусів.

"Вихідними, 26-27 жовтня, в Україні синоптична ситуація не зміниться", - повідомила вона.

За її даними, з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися і вже наступні вихідні будуть холодні.

"Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим сніжком. Завершується жовтень - йде собі кудись тепло. Вже з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися", - додала вона.

Нагадаємо, погода сьогодні погіршиться через туман, видимість 200-500 м. Сьогодні вночі та вранці в Україні туман (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, синоптики Українського гідрометцентру давали прогноз погоди на сьогодні. У західних областях тепло. Зокрема, у Закарпатській області +20+22, але у Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській +14+17.