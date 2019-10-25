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Микитась вийшов з СІЗО

Новини » Політика    25.10.2019 - 20:13
Микитась вийшов з СІЗО
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Микитась вийшов на свободу під заставу в 80 млн гривень

Колишній народний депутат Максим Микитась вийшов з СІЗО. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП).

Як повідомляється, на нього наділи електронний браслет.

"Микитась вийшов із СІЗО. На нього наділи електронний браслет", - повідомили в САП.

Нагадаємо, 25 жовтня за Максима Микитася було внесено заставу в сумі 80 млн гривень.

Зазначимо, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Його підозрюють у змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровым і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві.

Застава в сумі 5,5 млн гривень була внесена за Микитася, проте на цьому тижні Апеляційна палата ВАКС взяла його під варту і підняла суму застави до 80 млн гривень.

Крім того, Державне бюро розслідувань підозрює Микитася в незаконній легалізації більше 200 млн гривень. Слідчі стверджують, що він використовував підставних осіб і підробив документи для отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва. Також минулого тижня вийшло журналістське розслідування, в якому стверджується, що явязанная зі скандальним забудовником Микитасем компанія отримала 700 млн на будівництво сховищ для Збройних сил України.

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