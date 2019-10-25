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Суд Амстердаму заарештував акції "Південного потоку"

Новини » Економіка    25.10.2019 - 16:21
Суд Амстердаму заарештував акції "Південного потоку"
Фото: газопровід "Південний потік" (atlanticcouncil.org)

Арешт відбувся за добу до того, як акції повинні були арештувати за позовом "Нафтогазу"

Окружний суд м. Амстердам 23 жовтня арештував 100% акцій компанії South Stream Transport BV ("Південний потік"), яка також відповідає за будівництво та управління газопроводу "Турецький потік". Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Витренко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, акції компанії заарештовані у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії "Газпрому" при передачі цих акцій компанії "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC).

За його даними арешт був накладений "за один день до того, як судові виконавці почали заморозку активів "Газпрому" в Нідерландах за позовом "Нафтогазу".

Суд Амстердаму заарештував акції &quot;Південного потоку&quot;

Як повідомляло РБК-Україна, у липні 2019 року суди Нідерландів і Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" у справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на користь "Нафтогазу".

Нагадаємо, 18 жовтня компанія South Stream Transport B. V повідомила, що російський газовий монополіст "Газпром" почав заповнення газом першої нитки газопроводу "Турецький потік".

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