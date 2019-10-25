У Черкаській облраді сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками

Фото: сутичка у Черкаській облраді (provce.ck.ua)

До мітингувальників не вийшов голова ОДА і вони вирішили до нього піднятись

У Черкаській обласній раді сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Коли до мітингувальників акції проти капітуляції не вийшов голова ОДА Ігор Шевченко, учасники вирішили самостійно піднятися до нього у сесійну залу, але їм вирішила завадити поліція.

Після цього до учасників акції все ж вийшов голова облдержадміністрації Ігор Шевченко. Він прокоментував інформацію про своє можливе звільнення.

"Так, така інформація є у ЗМІ. Дякуємо президенту, що наші ЗМІ можуть писати, навіть про мою відставку", - зазначив він.

Нагадаємо, ДБР проводить розслідування хуліганських дій екс-нардепа Максима Микитася під час сесії селищної ради в Любечі Чернігівської області. Він увірвався в приміщення селищної ради під час сесії і завдав голові ради Сергію Пінчуку тілесні ушкодження.

Крім того, у Львові 29 травня протестувальники виламали двері в ратушу, в приміщенні якої знаходиться міська рада.