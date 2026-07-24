В автоматических отсрочках через "Резерв+" изменения: кому нужно обратить внимание
В Украине изменили порядок проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации родителям детей с инвалидностью до 18 лет. В частности, система теперь иначе сверяет информацию в государственных реестрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Главное:
- Изменение алгоритма проверки: Системная сверки данных для автоматического продления отсрочки родителям детей с инвалидностью теперь осуществляется по данным последнего выданного свидетельства о рождении и по РНУКПН ребенка через ГРАГС.
- Что делать при сбое: Если отсрочка не продлилась автоматически, необходимо проверить, совпадают ли данные последнего свидетельства о рождении в приложении "Дия" и Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).
- Как обновить информацию: Уточнить или обновить данные и медицинского заключения можно в отделении Пенсионного фонда Украины, а данные актовой записи - в отделении ГРАГС.
- Повторная подача запроса: После корректного обновления всех данных в государственных реестрах запрос на отсрочку можно повторно отправить через приложение "Резерв+".
Что изменилось
Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении. Как пояснили в Минобороны, это должно помочь более точно находить и подтверждать информацию в государственных реестрах.
Кроме того, если у ребенка есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН), информацию могут дополнительно сверять и за ним на основе данных из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).
Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически
Если автоматическое продолжение не сработало, в Минобороны советуют прежде всего проверить, правильно ли указаны данные о ребенке и его свидетельстве о рождении.
Для успешного подтверждения отсрочки в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) должны быть внесены данные последнего выданного свидетельства о рождении - того, которое внесено в ГРАГС и отражается в приложении "Дия".
При необходимости обновить данные можно в ближайшем отделении Пенсионного фонда Украины.
Как проверить информацию в "Дие"
В Минобороны объяснили, что сначала нужно открыть приложение "Дия" и перейти в раздел "Документы" .
Далее необходимо найти актовую запись о рождении ребенка. В ведомстве подчеркивают, что речь идет именно об актовой записи, а не о свидетельстве о рождении.
Если запись не отображается, обратитесь в ГРАГС, чтобы проверить или внести необходимые данные. Причиной может быть отсутствие или некорректность персональной информации, в частности ФИО, РНУКПН или даты рождения.
Если актовая запись имеется, следует открыть полную информацию и проверить персональные данные, а также найти свидетельство о рождении с самой поздней датой выдачи. Именно его реквизиты должны быть внесены в ЕИССС.
Как проверить данные в ЕИССС
Уточнить, какое свидетельство о рождении внесено в Единую информационную систему социальной сферы, можно:
- в органе социальной защиты населения;
- в Пенсионном фонде Украины лично или через горячую линию.
После этого в Минобороны советуют сравнить полученные данные с информацией о последнем выданном свидетельстве, которое отображается в "Дие".
Как обновить информацию
Если обнаружены разногласия, медицинское заключение об инвалидности ребенка можно обновить через Централизованный банк данных.
В то же время, обновить медицинское заключение и персональные данные ребенка в ЕИССС можно в отделении Пенсионного фонда Украины.
После обновления информации можно повторно подать запрос на отсрочку через приложение "Резерв+".
Как повторно оформить отсрочку в "Резерв+"
Для этого нужно:
- открыть приложение "Резерв+";
- перейти к разделу "Сервисы";
- выбрать оформление отсрочки;
- указать основание - наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- проверить данные и отправить запрос;
- дождаться сообщения о результате.
В Минобороны напомнили, что сейчас более 90% отсрочок продолжаются автоматически. Если основание для отсрочки остается в силе и подтверждается государственными реестрами, повторно подавать заявление или документы не требуется.
В ведомстве добавили, что автоматическое продление отсрочок позволяет упростить процедуру для граждан и уменьшить нагрузку на ЦПАУ и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Напомним, в Украине идет цифровизация военного учета и услуг для военнообязанных. В частности, через приложение "Резерв+" уже доступно онлайн-оформление отсрочки для ряда категорий граждан, а теперь для большинства действующих отсрочок ввели автоматическое продление по данным государственных реестров.
РБК-Украина также рассказывало, почему отсрочку могут не продлить автоматически.