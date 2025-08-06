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Международный футбол игнорирует запрет? УАФ требует не допустить матч с Россией

Среда 06 августа 2025 17:22
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Международный футбол игнорирует запрет? УАФ требует не допустить матч с Россией Украинская ассоциация футбола (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА и УЕФА с призывом остановить участие команд из Российской Федерации в международных товарищеских поединках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

УАФ призвала международные футбольные организации не допустить матчей с командами из страны-агрессора

Особое внимание обратили на игру между мужскими национальными сборными Иордании и России, запланированную на 4 сентября 2025 года в Москве.

Такое событие, как подчеркивают в ассоциации, является абсолютно неприемлемым с моральной и политической точки зрения.

В документе отмечается действующий запрет, который ФИФА и УЕФА ввели еще в феврале 2022 года. Он касается недопущения российских клубов и сборных к международным соревнованиям.

Эта инициатива, поддержанная мировой футбольной семьей, является символом поддержки украинского народа в условиях войны.

"Жестокая захватническая война продолжается. Россия ежедневно убивает мирных украинцев. Проведение международных матчей с участием представителей страны-агрессора - это прямое нарушение не только решений руководящих органов, но и базовых принципов человечности, мира и уважения к жизни", - говорится в обращении.

УАФ выражает отдельную обеспокоенность относительно нескольких матчей, которые уже были сыграны или анонсированы ранее:

  • 21 января 2025 года - товарищеский матч между "Зенитом" из Санкт-Петербурга и национальной сборной Иордании в Катаре;
  • 26 февраля 2025 года - встреча женских сборных России и Иордании в ОАЭ.

УАФ отмечает, что участие в матчах с Россией противоречит решению, которое приняли ФИФА и УЕФА в начале полномасштабной войны.

Такой запрет должен оставаться обязательным для соблюдения всеми членами международного футбольного сообщества.

"Будучи частью Всемирной футбольной семьи и представляя украинский народ, мы этим письмом обращаем ваше внимание на то, что жестокая захватническая война ДО сих пор продолжается, и россияне ежедневно убивают десятки гражданских украинцев, в том числе детей, в городах и селах по всей нашей стране - при этом, оставаясь безнаказанными...", - пишет в заявлении.

УАФ призывает ФИФА, АФК и футбольное сообщество Иордании учесть эту информацию и немедленно принять меры, чтобы избежать дальнейшего игнорирования общепринятых решений.

По словам украинской стороны, матчи с командами из РФ подрывают единство в борьбе за мир и являются нарушением фундаментальных человеческих ценностей.

"Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество", - подытожили в УАФ.

Ранее мы писали о том, как украинский клуб проиграл в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Также читайте, как Украина сделала рывок в таблице коэффициентов УЕФА.

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