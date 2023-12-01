Переговоры по заложникам в Газе продолжаются, несмотря на возобновление боев, - CNN

Переговоры с катарскими и египетскими посредниками по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, все еще продолжаются. Даже несмотря на возобновление боевых действий в Газе сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что через час после окончания срока действия перемирия в семь утра по местному времени ни одна из основных вовлеченных сторон - ХАМАС, Катар, Израиль, США или Египет - публично не объявила о срыве переговоров.

"Переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом в Секторе Газа, все еще продолжаются", - отметили источники.

Освобождение заложников ХАМАС

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС освободил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил троих несовершеннолетних французских заложников.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

Добавим, сегодня стало известно, что Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

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