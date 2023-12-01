ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переговоры по заложникам в Газе продолжаются, несмотря на возобновление боев, - CNN

Израиль, Пятница 01 декабря 2023 10:25
UA EN RU
Переговоры по заложникам в Газе продолжаются, несмотря на возобновление боев, - CNN Фото: переговоры о заложниках в Секторе Газа продолжаются (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Переговоры с катарскими и египетскими посредниками по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, все еще продолжаются. Даже несмотря на возобновление боевых действий в Газе сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом в Секторе Газа, все еще продолжаются", - отметили источники.

Отмечается, что через час после окончания срока действия перемирия в семь утра по местному времени ни одна из основных вовлеченных сторон - ХАМАС, Катар, Израиль, США или Египет - публично не объявила о срыве переговоров.

Освобождение заложников ХАМАС

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС освободил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил троих несовершеннолетних французских заложников.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

Добавим, сегодня стало известно, что Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
NEWS
Войска РФ ночью выпустили по Украине 25 "Шахедов" и ракеты: сколько целей удалось уничтожить
Войска РФ ночью выпустили по Украине 25 "Шахедов" и ракеты: сколько целей удалось уничтожить
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно