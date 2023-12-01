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Переговори щодо заручників у Газі тривають, попри поновлення боїв, - CNN

Ізраїль, П'ятниця 01 грудня 2023 10:25
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Переговори щодо заручників у Газі тривають, попри поновлення боїв, - CNN Фото: перемовини про заручників у Секторі Гази продовжуються (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Переговори з катарськими та єгипетськими посередниками щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, все ще тривають. Навіть попри відновлення бойових дій у Газі сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Переговори щодо звільнення заручників, які утримуються ХАМАС у Секторі Газа, все ще продовжуються", - зазначили виданню джерела.

Зазначається, що через годину після закінчення терміну дії перемир’я о сьомій ранку за місцевим часом жодна з основних залучених сторін - ХАМАС, Катар, Ізраїль, США чи Єгипет - публічно не оголосила про зрив переговорів.

Звільнення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, сьогодні стало відомо, що Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа і заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

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