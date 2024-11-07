Победа Трампа на выборах в США и атака дронов на Каспийск: новости за 6 ноября

Трамп победил на выборах в США, он получил более 270 голосов выборщиков

Республиканец Дональд Трамп получил на выборах более 270 голосов выборщиков. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

Еще с начала подсчета голосов Трамп лидировал постоянно, в частности, в так называемых "колеблющихся" штатах.

ГУР впервые атаковало дронами вражеские корабли в Каспийском море, - источник

Дроны-камикадзе Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины впервые поразили вражескую флотилию в Каспийском море, сообщили источники РБК-Украина.

Расстояние от украинской границы до объекта поражения составляло около 1,5 тысячи километров.

ЕС продлил военную учебную миссию для украинских военных еще на два года, - журналист

Послы Европейского Союза продлили военную учебную миссию ЕС для украинских военных. Она будет работать еще два года.

Это решение позволит продолжить подготовку украинских военных, проходящую на территории 24 стран-участниц миссии.

В "Укрэнерго" не исключают возможные отключения света зимой: при каких условиях

Зимой в Украине возможны отключения света по графику. Ограничения могут вводить в зависимости от погоды и мороза, отметил член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

По его словам, ожидается дефицит электроэнергии в системе, если будет длительное время, а именно три и более дня, с температурами -10 градусов и ниже.

Ограниченно пригодным нужно перепройти ВЛК. В ТЦК назвали крайний срок

Ограниченно пригодные военнообязанные должны повторно пройти ВЛК. Это следует сделать до 5 февраля следующего года, отметил начальник отделения военного учета Ровенского ТЦК Александр Бодин.