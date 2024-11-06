ua en ru
Ср, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС продлил военную учебную миссию для украинских военных еще на два года, - журналист

Среда 06 ноября 2024 12:58
UA EN RU
ЕС продлил военную учебную миссию для украинских военных еще на два года, - журналист Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Послы Европейского Союза продлили военную учебную миссию ЕС для подготовки украинских военных. Она будет работать еще два года.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Журналист отметил, что это решение позволит продолжить подготовку украинских военных, проходящую на территории 24 стран-участниц миссии.

За последние два года в рамках программы обучение прошли около 70 тысяч украинских военнослужащих, что стало важным вкладом ЕС в поддержку оборонного потенциала Украины.

Обучение военных ВСУ под эгидой EUMAM

В 2022 году тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих ВСУ (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Первоначально мандат миссии был рассчитан на два года, с бюджетом в 3,1 млрд евро.

В рамках этой программы обучение украинских военных проводится в ряде стран-участниц. С момента запуска EUMAM Украина в октябре 2022 года более 34 тысяч украинских солдат прошли подготовку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война в Украине
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США