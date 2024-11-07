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Перемога Трампа на виборах у США та атака дронів на Каспійськ: новини за 6 листопада

Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. Тим часом українські дрони атакували Каспійськ.

Більш детально про те, що сталося у середу, 6 листопада, - у матеріалі РБК-Україна.

Трамп переміг на виборах у США, він отримав понад 270 голосів виборців

Республіканець Дональд Трамп отримав на виборах понад 270 голосів виборців. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.

Ще з початку підрахунку голосів Трамп лідирував постійно, зокрема, в так званих штатах, що "вагаються".

ГУР вперше атакувало дронами ворожі кораблі в Каспійському морі, - джерело

Дрони-камікадзе Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України вперше вразили ворожу флотилію в Каспійському морі, повідомили джерела РБК-Україна.

Відстань від українського кордону до об'єкту поразки складала близько 1,5 тисяч кілометрів.

ЄС продовжив військову навчальну місію для українських військових ще на два роки, - журналіст

Посли Європейського Союзу продовжили військову навчальну місію ЄС для українських військових. Вона працюватиме ще два роки.

Це рішення дозволить продовжити підготовку українських військових, яка проходить на території 24 країн-учасниць місії.

В "Укренерго" не виключають можливі відключення світла взимку: за яких умов

Взимку в Україні можливі відключення світла за графіком. Обмеження можуть запроваджувати залежно від погоди та морозу, зазначив член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

За його словами, очікується дефіцит електроенергії в системі, якщо буде тривалий час, а саме три і більше днів, з температурами -10 градусів і нижче.

Обмежено придатним потрібно перейти ВЛК. У ТЦК назвали крайній термін

Обмежено придатні військовозобов'язані повинні повторно пройти ВЛК. Це слід зробити до 5 лютого наступного року, зазначив начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК Олександр Бодін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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