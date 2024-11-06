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Ограниченно пригодным нужно перепройти ВЛК. В ТЦК назвали крайний срок

Украина, Среда 06 ноября 2024 18:43
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Ограниченно пригодным нужно перепройти ВЛК. В ТЦК назвали крайний срок Фото: военнообязанные должны повторно пройти ВЛК (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ограниченно пригодные военнообязанные должны повторно пройти ВЛК. Это следует сделать до 5 февраля следующего года.

Об этом рассказал начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Бодин напомнил, что до 5 февраля 2025 военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную медицинскую проверку.

"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годный" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно- врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", - пояснил он.

И отметил, что статус "пригодный к военной службе" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в Вооруженных силах Украины.

Также, по его словам, "пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях образования".

Кроме того, существуют категории "временно непригодные", нуждающиеся в лечении или отпуске, "непригодные" с пересмотром через 6–12 месяцев и "непригодные" с исключением из военного учета.

Напомним, что с 1 октября этого года в Украине обновили список освобождающих от армии заболеваний. Подробнее о новых правилах по прохождению военно-врачебной комиссии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина спросила у юриста, кого могут уволить с военной службы по состоянию здоровья.

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