Ограниченно пригодным нужно перепройти ВЛК. В ТЦК назвали крайний срок

Ограниченно пригодные военнообязанные должны повторно пройти ВЛК. Это следует сделать до 5 февраля следующего года.

Об этом рассказал начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Бодин напомнил, что до 5 февраля 2025 военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную медицинскую проверку.

"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годный" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно- врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", - пояснил он.

И отметил, что статус "пригодный к военной службе" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в Вооруженных силах Украины.

Также, по его словам, "пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях образования".

Кроме того, существуют категории "временно непригодные", нуждающиеся в лечении или отпуске, "непригодные" с пересмотром через 6–12 месяцев и "непригодные" с исключением из военного учета.