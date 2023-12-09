Победа Путина в Украине даст сигнал другим диктаторам нападать на соседние страны, - Кулеба

По мнению главы украинского МИД, если позволить Владимиру Путину достичь успеха в Украине, это обязательно мотивирует других диктаторов и авторитарных правителей мира нападать на соседние государства и разрушать демократии.

Кулеба убежден, что цена побед диктаторов "была бы гораздо выше для США, чем сегодняшняя поддержка Украины".

Министр подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США не является благотворительностью, а инвестицией в глобальную безопасность и процветание американского народа, и "это сейчас самая выгодная инвестиция из всех возможных".

"Стоит напомнить, что Украина - одна из очень немногих стран в истории, которые никогда не призывали США отправлять американских военных на свою землю. Именно Украина платит самую высокую цену - цену жизней своих людей. Все, что мы просим у других стран, - и США возглавляют эту коалицию, - дать нам необходимые средства. А мы уже выполним остальные задачи сами, борясь и защищая наши с вами общие интересы", - заявил Кулеба.

Проблемы с финансовой помощью США на оборону Украины

Украина оказалась на грани потери военной поддержки США из-за политических споров между республиканцами и демократами в Конгрессе касательно новых пакетов финансовой помощи иностранным партнерам.

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не предусматривал финансирование военной помощи Украине, поскольку инициативу решили рассматривать отдельно.

Президент США Джо Байден 20 октября подал в Конгресс законопроект о 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако 2 ноября Палата представителей утвердила альтернативный законопроект новоизбранного спикера Майка Джонсона, который предусматривал военную помощь 14,3 млрд долларов только Израилю без помощи Украине. Демократы в Сенате заблокировали рассмотрение этого документа.

15 ноября Сенат США поддержал законопроект о временном двухэтапном финансировании правительства, чтобы избежать "шатдауна" из-за задержки с одобрением госбюджета на 2024 год. В документе не предусмотрена помощь Украине. На следующий день Джо Байден подписал этот документ.

Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по пакету помощи Байдена на 106 млрд долларов.

Белый дом готов пойти на компромиссы с республиканцами по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса республиканцев для утверждения помощи Украине.

У Конгресса осталась неделя до рождественских каникул, чтобы утвердить финансирование на оборонные нужды для Украины. Пока что Вашингтон не может дать гарантии будущих поставок оружия нашей стране.

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