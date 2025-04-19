В Харькове прогремел взрыв после заявлений Путина о тишине

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, что ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое якобы должно было бы продолжаться уже сегодня от 18:00 и до утра понедельника.

Однако, сразу после заявления Путина, российская сторона выдвинула условие при котором будет соблюдать тишину.

Однако, как оказалось, несмотря на заявления о перемирии, боевые действия не прекратились.

В частности, в Херсоне около 18:00 в результате попадания дронов загорелась многоэтажка, а также были атакованы несколько населенных пунктов в области. А руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил об обстрелах, которые не прекращаются на востоке страны.

Стоит отметить, что украинские власти сразу скептически отнеслись к заявлениям Путина.

Президент Владимир Зеленский отметил, что для Украины важны не слова, а конкретные действия со стороны России, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина еще в марте согласилась на предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, которое Россия отклонила.

Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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