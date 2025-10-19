ua en ru
Не побеждает в войне, но хочет править до смерти. Зеленский объяснил, чего боится Путин

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 19:14
Не побеждает в войне, но хочет править до смерти. Зеленский объяснил, чего боится Путин Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин не планирует заканчивать войну в Украине. Он хочет править Россией до самой смерти и боится собственного народа - только война позволяет ему находиться у власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое дал президент Украины Владимир Зеленский NBC News.

"Он (Путин, - ред.) боится только собственного общества, потому что хочет быть президентом до смерти. Ему нужна поддержка общества, поэтому он рассчитывает на продолжение этой войны", - пояснил украинский президент.

Также Зеленский опроверг заявления о том, что Россия якобы побеждает в войне. Он напомнил о крайне малых территориальных достижениях РФ и об огромных потерях, которые понесли россияне.

"Мы не проигрываем эту войну, и Путин не побеждает. Его армия сейчас в слабом положении. Они смогли захватить 1% нашей земли, но потратили 1,3 миллиона человек", - подытожил президент.

Россия меняет трупы на клочки земли

Отметим, по подсчетам СМИ и аналитиков, российское наступление в Украине, начавшееся весной 2025 года, обернулось малыми достижениями большой ценой. Не менее 100 тысяч россиян было ликвидировано Вооруженными силами Украины, зато РФ захватила 0,4% украинской территории.

Такими темпами россиянам удастся оккупировать всю территорию регионов Украины, на которые они претендуют, разве что до 2030 года. А на полную оккупацию Украины уйдет 103 года. И потратить на это Кремлю придется много миллионов жизней российских солдат.

Путин хочет мира?

Американское издание The Washington Post 18 октября сообщило, что Путин в разговоре с Трампом требовал от Украины полный контроль над Донецкой областью, как условие для прекращения войны. Взамен Путин якобы готов вывести войска из Запорожской и Херсонской областей.

Однако на самом деле, похоже, диктатор не хочет завершать войну. Она для него - вопрос не территориальных достижений, а идеологии. Путин видит "историческую миссию" в уничтожении Украины и возрождении СССР.

