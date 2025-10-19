Не перемагає у війні, але хоче правити до смерті. Зеленський пояснив, чого боїться Путін
Російський диктатор Володимир Путін не планує закінчувати війну в Україні. Він хоче правити Росією до самої смерті та боїться власного народу - тільки війна дозволяє йому перебувати при владі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський NBC News.
"Він (Путін, - ред.) боїться лише власного суспільства, бо хоче бути президентом до смерті. Йому потрібна підтримка суспільства, тому він розраховує на продовження цієї війни", - пояснив український президент.
Також Зеленський спростував заяви про те, що Росія нібито перемагає у війні. Він нагадав про вкрай малі територіальні здобутки РФ та про величезні втрати, яких зазнали росіяни.
"Ми не програємо цю війну, і Путін не перемагає. Його армія зараз у слабкому становищі. Вони змогли захопити 1% нашої землі, але витратили 1,3 мільйона людей", - підсумував президент.
Росія міняє трупи на клаптики землі
Зазначимо, за підрахунками ЗМІ та аналітиків, російський наступ в Україні, що почався навесні 2025 року, обернувся малими здобутками великою ціною. Не менше 100 тисяч росіян було ліквідовано Збройними силами України, натомість РФ захопила 0,4% української території.
Такими темпами росіянам вдасться окупувати усю територію регіонів України, на які вони претендують, хіба що до 2030 року. А на повну окупацію України піде 103 роки. І витратити на це Кремлю доведеться багато мільйонів життів російських солдатів.
Путін хоче миру?
Американське видання The Washington Post 18 жовтня повідомило, що Путін у розмові з Трампом вимагав від України повний контроль над Донеччиною, як умову для припинення війни. Натомість Путін нібито готовий вивести війська з Запорізької та Херсонської областей.
Проте насправді, схоже, диктатор не хоче завершувати війну. Вона для нього - питання не територіальних здобутків, а ідеології. Путін бачить "історичну місію" в знищенні України та відродженні СРСР.