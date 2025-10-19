Не перемагає у війні, але хоче правити до смерті. Зеленський пояснив, чого боїться Путін

Російський диктатор Володимир Путін не планує закінчувати війну в Україні. Він хоче правити Росією до самої смерті та боїться власного народу - тільки війна дозволяє йому перебувати при владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський NBC News .

"Він (Путін, - ред.) боїться лише власного суспільства, бо хоче бути президентом до смерті. Йому потрібна підтримка суспільства, тому він розраховує на продовження цієї війни", - пояснив український президент.

Також Зеленський спростував заяви про те, що Росія нібито перемагає у війні. Він нагадав про вкрай малі територіальні здобутки РФ та про величезні втрати, яких зазнали росіяни.

"Ми не програємо цю війну, і Путін не перемагає. Його армія зараз у слабкому становищі. Вони змогли захопити 1% нашої землі, але витратили 1,3 мільйона людей", - підсумував президент.