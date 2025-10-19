Путин видит войну против Украины как свою "историческую миссию", - FT

Российский диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну в Украине, ведь уверен, что он может победить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Как пишет издание, Путин решил, что пока он имеет преимущество на поле боя, ему не нужны никакие уступки. Более того, он якобы готов даже закрыть глаза на то, что экономика России "захлебывается".

В частности, один из европейских чиновников в комментарии FT заявил, что Путина не интересуют деньги. Для диктатора война в Украине имеет идеологический смысл.

"Для Путина это не вопрос денег. Это его наследие - он хочет войти в историю как лучший российский правитель после Петра Великого. Он думал, что может дать Трампу победу, но решил этого не делать", - сказал высокопоставленный европейский чиновник.

По словам двух лиц, осведомленных в этом деле, военные и спецслужбы Путина регулярно предоставляют ему информацию, в которой восхваляют тактические успехи России, утверждают, что Украина несет большие потери, и подчеркивают превосходство России в ресурсах.

"Для него все это идеологический вопрос. Он все еще считает, что может победить", - сказал высокопоставленный западный разведчик.