Оккупанты остановились на Покровском направлении: эксперты назвали причины

"Россияне остановились полностью на Покровском направлении. Ну, бывает, что мы освобождаем какой-то населенный пункт, бывает, что Россия оккупирует. Но в целом продвижения, которое там было месяца полтора-два, когда они там держали довольно серьезный темп, уже нет", - говорит военный эксперт Павел Нарожный.

Кроме того, как добавляет экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, в связи с тем, что на этом направлении были проведены атаки, враг не имеет сил, он теперь активизируется, чтобы ситуацию вернуть назад, они проводят активизацию этих действий.

"Но идет время, Путин понимает, что окно возможностей может закрыться, а ему нужны быстрые действия, он бросает ресурсы, чтобы захватить сейчас уже. Почему он не соглашается на перемирие, или хотя бы на остановку ведения боевых действий - потому что пока у него есть силы, он будет продвигаться, когда силы уменьшатся, он скажет - я готов, давайте переговоры. А пока он наступает", - констатирует он.

Причины остановки россиян на Покровском направлении

Эксперты называют две причины, почему россияне остановились на Покровском направлении. Первая - определенное количество своего контингента армии РФ все же пришлось перебросить в Курскую область, прежде всего - операторов дронов. И вторая, еще более весомая - банальная усталость.

"Главная причина в том, что они очень активно атаковали, начиная с ноября по конец января. И об эти атаки они очень сточили свои функциональные подразделения и банально очень сильно выдохлись", - добавляет Нарожный.