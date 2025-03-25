Хотят расширить наступление в сторону Днепропетровщины: в НГУ рассказали о ситуации возле Покровска

Российские войска усилили свои штурмы на возле Воздвиженки, чтобы выйти на трассу Покровск-Константиновка. Они хотят продвинуться в Днепропетровскую область.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Виталий Литвин в эфире телемарафона.

По его словам, на Покровском направлении враг сосредоточился на обхождении населенных пунктов Котлино и Удачное. Ведь россияне не хотят терять интенсивность штурмовых действий.

"Он штурмует с направления Воздвиженка, чтобы выйти на трассу Покровск-Константиновка и с направления Котлиное-Удачное он пытается двигаться в сторону Днепропетровской области с последующим выходом на трассу Покровск-Днепр для того, чтобы охватить эти населенные пункты", - рассказал Литвин.

Он отметил, что сейчас украинские военные направлены на выявление артиллерийских систем, которые поддерживают российские штурмовые группы, чтобы уничтожать их.

"То есть сейчас подразделения дивизиона артиллерийской разведки в воздухе держат средства БПЛА, когда они обнаруживают артиллерийские системы или когда они отправляются в район разведки и обнаруживают передвижения штурмовых групп или вражеской техники наши артиллерийские системы сразу их уничтожают", - сказал Литвин.

Ситуация на Покровском направлении

Ранее военные эксперты рассказывали РБК-Украина детали относительно ситуации на Покровском направлении. По их словам, российская армия на этом направлении остановилась. Подробнее о ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что украинским военным удалось улучшить ситуацию в районе Покровска. Серией контратак на западе, востоке и юге от города Силы обороны смогли остановить активное продвижение истощенных российских войск.