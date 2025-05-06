Фронт под Покровском под давлением: Генштаб обновил карту боевых действий

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиаударов, использовав при этом две ракеты и сбросив 175 КАБ. Кроме этого, совершил более 6100 обстрелов, из них 113 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 3344 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов:

Ворожба, Искрисковщина, Мирополье, Белополье Сумской области; Золочев, Казачья Лопань, Подлиман Харьковской области;

Шевченко Первое, Новая Полтавка, Сухой Яр, Покровск, Котлино, Удачное, Александроград, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области;

Малиновка, Темировка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Степное, Каменское Запорожской области.

Ситуация на фронтах

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.



На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону Новоосиново и Глушковки.



На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное, Торское и в направлении Зеленой Долины.



На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районе Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Белой Горы.



На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Озаряновки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.



На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в сторону Отрадного.



Противник также семь раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.



На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки, захватчики совершили 14 атак на позиции наших защитников.



На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.



На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 18 атак противника. Враг нанес 330 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня; совершил 12 авиационных ударов, сбросив 27 КАБ.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления, пять средств ракетных войск и артиллерии, два средства ПВО и четыре других важных объекта противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 145 БпЛА оперативно-тактического уровня, 103 единицы автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.