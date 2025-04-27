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На Покровском направлении особенно есть хорошие результаты, - Зеленский

Воскресенье 27 апреля 2025 21:52
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На Покровском направлении особенно есть хорошие результаты, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

На фронте на Покровском направлении украинские военные имеют "особенно хорошие результаты".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Он проинформировал, что сегодня от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского было уже несколько докладов по ситуации на фронте.

"Покровский, все направления в Донецкой области, я хочу поблагодарить наших воинов за стойкость. Просто молодцы. Особенно хорошие результаты у Третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Покровском направлении. Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии.", - рассказал президент.

Также Зеленский вновь подтвердил, что Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей.

"Сохраняем наше присутствие на территории России", - сказал глава государства.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на середину сегодняшнего дня, на фронте состоялось 69 боев. Наибольшее количество штурмов РФ, а именно 22 - были на Покровском направлении.

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