Переговори Зеленського та Байдена, "крапка" у справі Марківа, нові санкції США: новини за 9 грудня

Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден провели переговори, суд Італії остаточно виправдав нацгвардійця Віталія Марківа, США запровадили санкції проти корупціонерів з України. Докладніше про те, що сталося у четвер, 9 грудня – у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський і Байден провели переговори

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден провели переговори. Розмова відбулася після віртуальних переговорів Байдена і президента РФ Володимира Путіна. Вона тривала 1,5 години.

"Президенти почали з найголовнішого. Байден розповів Зеленському про його саміт з Путіним. Також, безумовно, вони говорили і про інші питання, але я хотів би зупинитися на основних тезах. Байден, як про це вже говорили після розмови з Путіним, дуже відверто сказав йому і попередив про наслідки, якщо Росія прийме рішення щодо ескалації або вторгнення", - заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Детальніше про переговори – в матеріалі РБК-Україна.

Суд Італії остаточно виправдав нацгвардійця Марківа

Верховний касаційний суд Риму остаточно виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Також були зняті всі претензії до України.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Апеляційний суд в Мілані повністю виправдав Марківа після того, як перша інстанція засудила його до 24 років позбавлення волі. Його звинувачували у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі в ході бойових дій на Донбасі.

США запровадили санкції проти корупціонерів з України

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти корупціонерів з України. До списку потрапили колишній заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов та колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупіцький.

В Росії заявили, що корабель ВМС України йде в бік Керченської протоки. Вимагали змінити курс

В Росії заявили про те, що український корабель "Донбас" ВМС рухається у бік Керченської протоки. Федеральна служба безпеки вимагала змінити курс.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав це черговим російським інформаційним вкидом. За його словами, РФ продовжує свої маніпуляції називаючи "інцидент" провокацією, оскільки судно "Донбас" є пошуково-рятувальним й не має жодної зброї на борті. "Загрози для екіпажу і корабля немає. Корабель майже повернувся в порт. Жодних інцидентів не сталося. Сьогодні йде гібридна війна, і Росія ніяк не заспокоїться", - заявив він.

Тіло вбитого водія BlaBlaCar знайшли через п'ять з половиною років

Слідчі Служби безпеки України знайшли тіло вбитого водія сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова. 5 років тому хлопець через сервіс BlaBlaCar взяв попутників зі Львова до Києва, але до місця призначення не доїхав.

Трагедія сталася у квітні 2016 року. Згідно з початковою весрією слідства, його вбили, щоб заволодіти машиною. Але тепер убивство можуть перекваліфікувати на замовлене. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Помер легендарний Парамон, суперфан київського "Динамо"

Найвідоміший футбольний уболівальник України, "суперфан" київського "Динамо" Парамон (Сергій Анатолійович Заборовський) помер в столиці на 67-му році життя.

В останні роки у Парамона сильно погіршилося здоров'я, знаменитий уболівальник кілька разів потрапляв до лікарні. "Талісман" біло-блакитних і футбольної трибуни в 2020-му переніс інсульт і навіть був у комі, а в червні цього року потрапив до реанімації у Києві у важкому стані, втративши зір і координацію рухів.

В Києві в тату-салон затягли свиню, щоб зробити їй величезну наколку: деталі скандалу

В Києві тату-салон Lamarch.studio потрапив у скандал. В студію краси принесли велику свиню, щоб зробити тварині татуювання. До цього в соцмережі салон оголосив про те, що хоче встановити рекорд і зробити тварині татуювання. Київський салон повідомив, що як тільки пост набере 20 тисяч лайків - то вони опублікують повне відео процесу наколки.

Організація UAnimals, яка займається захистом тварин, відреагувала на жахливе знущання з тварини і написала заяву в поліцію. Зараз аккаунт салону в соцмережі закрили.

Вітер до 22 м/с, дощ та мокрий сніг: частина України постраждає від негоди

В Україні в п'ятницю 10 грудня розгуляється штормовий вітер, в деяких областях очікується дощ і мокрий сніг, а перепади температури в різних областях будуть дуже сильними.

Читайте в матеріалі Styler докладний прогноз погоди.